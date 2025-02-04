Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко раскритиковал выборы на Западе - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/lukashenko-1997276525.html
Лукашенко раскритиковал выборы на Западе
Лукашенко раскритиковал выборы на Западе - РИА Новости, 04.02.2025
Лукашенко раскритиковал выборы на Западе
Белоруссия в отличие от Запада проводит демократические, а не псевдодемократические выборы, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:04:00+03:00
2025-02-04T12:04:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
брюссель
александр лукашенко
кайя каллас
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Белоруссия в отличие от Запада проводит демократические, а не псевдодемократические выборы, заявил президент республики Александр Лукашенко. В понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Лукашенко, который набрал 86,82 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании. "Мы действительно должны не псевдодемократические проводить выборы, как это у наших (оппонентов - ред.) на Западе бывает: они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично: это то время, когда народ все решает", - заявил Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Слова президента приводит агентство Белта. Лукашенко поинтересовался у генпрокурора о том, были ли какие-то замечания у ведомства к прошедшим 26 января президентским выборам в Белоруссии. "Поэтому вот с этой точки зрения были ли у нас какие-то нарушения, заметили ли прокурору что-то, над чем предстоит работать?" – спросил он. "Выборы прошли. Спасибо большое людям за то, что они поддержали нас. Вы как орган, который блюдет законность, были ли здесь существенные нарушения в ходе выборов, с вашей точки зрения? Над чем нам предстоит еще работать?" - добавил Лукашенко. Работавшие на выборах в Белоруссии национальные и международные наблюдатели, включая миссию от СНГ, признали выборы соответствующими национальному законодательству, демократичными, конкурентными, транспарентными и свободными. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ряд западных стран также раскритиковали белорусские выборы, в том числе из-за отсутствия на них наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. БДИПЧ ОБСЕ свою миссию в Белоруссию не прислало, заявив, что приглашение от Минска поступило всего за 10 дней до голосования, что исключает доступ к ключевым этапам кампании и делает невозможным содержательное наблюдение. МИД Белоруссии в ответ отметил, что если есть желание, то найдутся и возможности. Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать.
https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html
https://ria.ru/20250129/zapad-1996069597.html
белоруссия
минск
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, брюссель, александр лукашенко, кайя каллас, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, снг, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Брюссель, Александр Лукашенко, Кайя Каллас, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, СНГ, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко раскритиковал выборы на Западе

Лукашенко: Белоруссия в отличие от Запада проводит демократические выборы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Белоруссия в отличие от Запада проводит демократические, а не псевдодемократические выборы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
В понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Лукашенко, который набрал 86,82 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными
26 января, 19:36
"Мы действительно должны не псевдодемократические проводить выборы, как это у наших (оппонентов - ред.) на Западе бывает: они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично: это то время, когда народ все решает", - заявил Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Слова президента приводит агентство Белта.
Лукашенко поинтересовался у генпрокурора о том, были ли какие-то замечания у ведомства к прошедшим 26 января президентским выборам в Белоруссии. "Поэтому вот с этой точки зрения были ли у нас какие-то нарушения, заметили ли прокурору что-то, над чем предстоит работать?" – спросил он.
"Выборы прошли. Спасибо большое людям за то, что они поддержали нас. Вы как орган, который блюдет законность, были ли здесь существенные нарушения в ходе выборов, с вашей точки зрения? Над чем нам предстоит еще работать?" - добавил Лукашенко.
Работавшие на выборах в Белоруссии национальные и международные наблюдатели, включая миссию от СНГ, признали выборы соответствующими национальному законодательству, демократичными, конкурентными, транспарентными и свободными. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ряд западных стран также раскритиковали белорусские выборы, в том числе из-за отсутствия на них наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. БДИПЧ ОБСЕ свою миссию в Белоруссию не прислало, заявив, что приглашение от Минска поступило всего за 10 дней до голосования, что исключает доступ к ключевым этапам кампании и делает невозможным содержательное наблюдение. МИД Белоруссии в ответ отметил, что если есть желание, то найдутся и возможности. Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе
29 января, 11:19
 
В миреБелоруссияМинскБрюссельАлександр ЛукашенкоКайя КалласБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕСНГВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала