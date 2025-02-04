Лукашенко раскритиковал выборы на Западе
Лукашенко: Белоруссия в отличие от Запада проводит демократические выборы
Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Белоруссия в отличие от Запада проводит демократические, а не псевдодемократические выборы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
В понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Лукашенко, который набрал 86,82 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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"Мы действительно должны не псевдодемократические проводить выборы, как это у наших (оппонентов - ред.) на Западе бывает: они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично: это то время, когда народ все решает", - заявил Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Слова президента приводит агентство Белта.
Лукашенко поинтересовался у генпрокурора о том, были ли какие-то замечания у ведомства к прошедшим 26 января президентским выборам в Белоруссии. "Поэтому вот с этой точки зрения были ли у нас какие-то нарушения, заметили ли прокурору что-то, над чем предстоит работать?" – спросил он.
"Выборы прошли. Спасибо большое людям за то, что они поддержали нас. Вы как орган, который блюдет законность, были ли здесь существенные нарушения в ходе выборов, с вашей точки зрения? Над чем нам предстоит еще работать?" - добавил Лукашенко.
Работавшие на выборах в Белоруссии национальные и международные наблюдатели, включая миссию от СНГ, признали выборы соответствующими национальному законодательству, демократичными, конкурентными, транспарентными и свободными. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ряд западных стран также раскритиковали белорусские выборы, в том числе из-за отсутствия на них наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. БДИПЧ ОБСЕ свою миссию в Белоруссию не прислало, заявив, что приглашение от Минска поступило всего за 10 дней до голосования, что исключает доступ к ключевым этапам кампании и делает невозможным содержательное наблюдение. МИД Белоруссии в ответ отметил, что если есть желание, то найдутся и возможности. Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать.