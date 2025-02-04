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Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами - РИА Новости, 04.02.2025
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18:28 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997372054.html
Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами
Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами - РИА Новости, 04.02.2025
Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами
Женщины возглавляют уже четыре департамента МИД РФ, их число на руководящих должностях будет увеличиваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:28:00+03:00
2025-02-04T18:28:00+03:00
россия
африка
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Женщины возглавляют уже четыре департамента МИД РФ, их число на руководящих должностях будет увеличиваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Татьяна Евгеньевна (Довгаленко) – четвертая женщина-директор департамента в министерстве, и хочу объявить, что число возглавляемых женщинами департаментов будет увеличиваться", - заявил он на презентации Департамента партнерства с Африкой. После этого министр пригласил собравшихся посетить выставку, посвященную открытию департамента.
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россия, африка, сергей лавров, политика
Россия, Африка, Сергей Лавров, Политика
Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами

Лавров: число женщин-директоров департаментов МИД России будет увеличиваться

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Женщины возглавляют уже четыре департамента МИД РФ, их число на руководящих должностях будет увеличиваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Татьяна Евгеньевна (Довгаленко) – четвертая женщина-директор департамента в министерстве, и хочу объявить, что число возглавляемых женщинами департаментов будет увеличиваться", - заявил он на презентации Департамента партнерства с Африкой.
После этого министр пригласил собравшихся посетить выставку, посвященную открытию департамента.
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