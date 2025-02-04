https://ria.ru/20250204/lavrov-1997372054.html
Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами
Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами - РИА Новости, 04.02.2025
Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами
Женщины возглавляют уже четыре департамента МИД РФ, их число на руководящих должностях будет увеличиваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:28:00+03:00
2025-02-04T18:28:00+03:00
2025-02-04T18:28:00+03:00
россия
африка
сергей лавров
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Женщины возглавляют уже четыре департамента МИД РФ, их число на руководящих должностях будет увеличиваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Татьяна Евгеньевна (Довгаленко) – четвертая женщина-директор департамента в министерстве, и хочу объявить, что число возглавляемых женщинами департаментов будет увеличиваться", - заявил он на презентации Департамента партнерства с Африкой. После этого министр пригласил собравшихся посетить выставку, посвященную открытию департамента.
https://ria.ru/20240307/zhenschiny-1931779389.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, сергей лавров, политика
Россия, Африка, Сергей Лавров, Политика
Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами
Лавров: число женщин-директоров департаментов МИД России будет увеличиваться