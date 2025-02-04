https://ria.ru/20250204/lavrov-1997372054.html

Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами

Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами - РИА Новости, 04.02.2025

Лавров пообещал увеличить количество департаментов, возглавляемых женщинами

Женщины возглавляют уже четыре департамента МИД РФ, их число на руководящих должностях будет увеличиваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:28:00+03:00

2025-02-04T18:28:00+03:00

2025-02-04T18:28:00+03:00

россия

африка

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политика

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Женщины возглавляют уже четыре департамента МИД РФ, их число на руководящих должностях будет увеличиваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Татьяна Евгеньевна (Довгаленко) – четвертая женщина-директор департамента в министерстве, и хочу объявить, что число возглавляемых женщинами департаментов будет увеличиваться", - заявил он на презентации Департамента партнерства с Африкой. После этого министр пригласил собравшихся посетить выставку, посвященную открытию департамента.

https://ria.ru/20240307/zhenschiny-1931779389.html

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россия, африка, сергей лавров, политика