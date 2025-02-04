https://ria.ru/20250204/lavrov-1997369622.html
Поворот внешней политики России в сторону Запада был ошибкой, заявил Лавров
Поворот внешней политики России в сторону Запада был ошибкой, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2025
Поворот внешней политики России в сторону Запада был ошибкой, заявил Лавров
Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР был ошибкой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:11:00+03:00
2025-02-04T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР был ошибкой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. "К огромному сожалению, руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка. Теперь это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне", - сказал Лавров, выступая на презентации департамента партнёрства с Африкой МИД РФ. При этом министр подчеркнул, что ошибка послужила хорошим уроком нынешнему руководству России и нынешнему поколению жителей страны.
https://ria.ru/20250201/rossiya-1996748830.html
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Россия, СССР, Африка, Сергей Лавров, В мире
Поворот внешней политики России в сторону Запада был ошибкой, заявил Лавров
Лавров: поворот внешней политики в сторону Запада после распада СССР был ошибкой