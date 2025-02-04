https://ria.ru/20250204/lavrov-1997369622.html

Поворот внешней политики России в сторону Запада был ошибкой, заявил Лавров

Поворот внешней политики России в сторону Запада был ошибкой, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2025

Поворот внешней политики России в сторону Запада был ошибкой, заявил Лавров

Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР был ошибкой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:11:00+03:00

2025-02-04T18:11:00+03:00

2025-02-04T18:11:00+03:00

россия

ссср

африка

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР был ошибкой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. "К огромному сожалению, руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка. Теперь это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне", - сказал Лавров, выступая на презентации департамента партнёрства с Африкой МИД РФ. При этом министр подчеркнул, что ошибка послужила хорошим уроком нынешнему руководству России и нынешнему поколению жителей страны.

https://ria.ru/20250201/rossiya-1996748830.html

россия

ссср

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, африка, сергей лавров, в мире