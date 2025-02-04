https://ria.ru/20250204/lavrov-1997290214.html

Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке

Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.02.2025

Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке

Создание палестинского государства - ключ к решению многочисленных проблем Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:51:00+03:00

2025-02-04T12:51:00+03:00

2025-02-04T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Создание палестинского государства - ключ к решению многочисленных проблем Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ключ ко всем многочисленным (ближневосточным) проблемам все-таки в создании палестинского государства. На эту тему приняты многочисленные резолюции Генеральной ассамблеи ООН, Совета безопасности. Двухгосударственное решение подтверждают все внешние игроки, включая администрацию Байдена. Администрация Трампа, по-моему, пока четко еще позицию на это счет не изложила", - сказал министр на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай". Москва стабильно выступает за создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с утвержденной СБ ООН формулой.

https://ria.ru/20250204/izrail-1997223127.html

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