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Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.02.2025
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12:51 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997290214.html
Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке
Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.02.2025
Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке
Создание палестинского государства - ключ к решению многочисленных проблем Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:51:00+03:00
2025-02-04T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Создание палестинского государства - ключ к решению многочисленных проблем Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ключ ко всем многочисленным (ближневосточным) проблемам все-таки в создании палестинского государства. На эту тему приняты многочисленные резолюции Генеральной ассамблеи ООН, Совета безопасности. Двухгосударственное решение подтверждают все внешние игроки, включая администрацию Байдена. Администрация Трампа, по-моему, пока четко еще позицию на это счет не изложила", - сказал министр на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай". Москва стабильно выступает за создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с утвержденной СБ ООН формулой.
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в мире, ближний восток, россия, москва, сергей лавров, оон
В мире, Ближний Восток, Россия, Москва, Сергей Лавров, ООН
Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке

Лавров назвал создание палестинского государства ключом к решению проблем

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Создание палестинского государства - ключ к решению многочисленных проблем Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ключ ко всем многочисленным (ближневосточным) проблемам все-таки в создании палестинского государства. На эту тему приняты многочисленные резолюции Генеральной ассамблеи ООН, Совета безопасности. Двухгосударственное решение подтверждают все внешние игроки, включая администрацию Байдена. Администрация Трампа, по-моему, пока четко еще позицию на это счет не изложила", - сказал министр на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
Москва стабильно выступает за создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с утвержденной СБ ООН формулой.
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Вчера, 06:31
 
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