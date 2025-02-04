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Лавров рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 04.02.2025
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12:47 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997288816.html
Лавров рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем
Лавров рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 04.02.2025
Лавров рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем
Москва получает сигналы о том, что при реализации прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа возникают проблемы, заявил глава РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:47:00+03:00
2025-02-04T12:47:00+03:00
в мире
израиль
москва
россия
сергей лавров
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Москва получает сигналы о том, что при реализации прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа возникают проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. “Уже сейчас мы получаем сигналы, что проблемы со вторым этапом (перемирия - ред.) будут и уже, наверное, начались, потому что из правящих кругов Израиля такие посылы раздаются, мол, не все нас устраивает в том, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу, поэтому мы ничего не исключаем”, - сказал он на площадке международного дискуссионного клуба “Валдай”. Как отметил министр, Израиль, “не стесняясь”, продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, по его словам, появляется "много заслуживающих доверия утечек, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, ещё и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан". "В планах же Израиля, как пишут эксперты и никто этого не опровергает, все-таки остаться в ливанской территории. Конечно, сирийские Голаны теперь, с приходом Дональда Трампа, который в первую каденцию провозгласил их частью Израиля, тоже можно считать потерянной землёй, с точки зрения арабо-израильского полноценного устойчивого урегулирования", - добавил Лавров. С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250204/gaza-1997216712.html
https://ria.ru/20250204/netanjahu-1997218876.html
https://ria.ru/20250204/izrail-1997223127.html
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в мире, израиль, москва, россия, сергей лавров, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Москва, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Лавров рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем

Лавров: Россия получает сигналы о проблемах при перемирии между ХАМАС и Израилем

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Москва получает сигналы о том, что при реализации прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа возникают проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
“Уже сейчас мы получаем сигналы, что проблемы со вторым этапом (перемирия - ред.) будут и уже, наверное, начались, потому что из правящих кругов Израиля такие посылы раздаются, мол, не все нас устраивает в том, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу, поэтому мы ничего не исключаем”, - сказал он на площадке международного дискуссионного клуба “Валдай”.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии
Вчера, 03:51
Как отметил министр, Израиль, “не стесняясь”, продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан.
Кроме того, по его словам, появляется "много заслуживающих доверия утечек, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, ещё и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан".
"В планах же Израиля, как пишут эксперты и никто этого не опровергает, все-таки остаться в ливанской территории. Конечно, сирийские Голаны теперь, с приходом Дональда Трампа, который в первую каденцию провозгласил их частью Израиля, тоже можно считать потерянной землёй, с точки зрения арабо-израильского полноценного устойчивого урегулирования", - добавил Лавров.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС
Вчера, 04:54
С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из соглашения по Газе
Вчера, 06:31
 
В миреИзраильМоскваРоссияСергей ЛавровДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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