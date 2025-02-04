https://ria.ru/20250204/lavrov-1997288816.html

Лавров рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем

Лавров рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 04.02.2025

Лавров рассказал о проблемах в реализации перемирия между ХАМАС и Израилем

Москва получает сигналы о том, что при реализации прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа возникают проблемы, заявил глава РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:47:00+03:00

2025-02-04T12:47:00+03:00

2025-02-04T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Москва получает сигналы о том, что при реализации прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа возникают проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. “Уже сейчас мы получаем сигналы, что проблемы со вторым этапом (перемирия - ред.) будут и уже, наверное, начались, потому что из правящих кругов Израиля такие посылы раздаются, мол, не все нас устраивает в том, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу, поэтому мы ничего не исключаем”, - сказал он на площадке международного дискуссионного клуба “Валдай”. Как отметил министр, Израиль, “не стесняясь”, продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, по его словам, появляется "много заслуживающих доверия утечек, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, ещё и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан". "В планах же Израиля, как пишут эксперты и никто этого не опровергает, все-таки остаться в ливанской территории. Конечно, сирийские Голаны теперь, с приходом Дональда Трампа, который в первую каденцию провозгласил их частью Израиля, тоже можно считать потерянной землёй, с точки зрения арабо-израильского полноценного устойчивого урегулирования", - добавил Лавров. С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250204/gaza-1997216712.html

https://ria.ru/20250204/netanjahu-1997218876.html

https://ria.ru/20250204/izrail-1997223127.html

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