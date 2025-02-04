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Лавров прокомментировал попытки отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии
Лавров прокомментировал попытки отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии - РИА Новости, 04.02.2025
Лавров прокомментировал попытки отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии
Запад хочет оттеснить Россию, Китай и Иран на второстепенные позиции в Сирии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на XIV Ближневосточной конференции... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:43:00+03:00
2025-02-04T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запад хочет оттеснить Россию, Китай и Иран на второстепенные позиции в Сирии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай"."Попытки отстранить от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования Россию, Китай, Иран едва ли продиктованы добрыми намерениями, а все-таки вскрывают замыслы Запада оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции", — сказал он.Глава МИД обратил внимание на то, что у новой власти Сирии во главе с Ахмадом аш-Шараа и группировок, которые входили в состав этой структуры, не очень заладился диалог и понимание. "Там еще требуется тоже очень активно и конструктивно, не пытаясь набирать геополитические очки, а думая о будущем сирийского народа, содействовать национальному диалогу, для этого необходимо объединение усилий всех внешних игроков", — подчеркнул он.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.Главой новой сирийской администрации стал лидер группировки ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). На прошлой неделе его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода.
https://ria.ru/20250129/siriya-1996024779.html
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россия, китай, иран, сергей лавров, в мире
Россия, Китай, Иран, Сергей Лавров, В мире
Лавров прокомментировал попытки отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии
Лавров: Запад хочет оттеснить Россию, Китай и Иран от Сирии