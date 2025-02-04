https://ria.ru/20250204/lavrov-1997280121.html

В Москве положительно оценили достигнутое перемирие вокруг Газы

В Москве положительно оценили достигнутое перемирие вокруг Газы - РИА Новости, 04.02.2025

В Москве положительно оценили достигнутое перемирие вокруг Газы

Москва положительно оценивает достигнутое перемирие в секторе Газа, но число жертв палестино-израильского конфликта продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва положительно оценивает достигнутое перемирие в секторе Газа, но число жертв палестино-израильского конфликта продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, хорошо, что перемирие было достигнуто после почти годичных и даже более попыток в Совете безопасности (ООН) к такому перемирию призвать", - сказал Лавров, выступая на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что число гражданских жертв в результате конфликта вокруг Украины за десять лет с обеих сторон почти в два раза меньше, чем палестинских жертв за год."Кризис в Газе, только в Газе, унес, по последним данным, 46 тысяч, а может быть и больше, там разная статистика, 46 тысяч жизней мирных палестинцев. Порядка 100 тысяч получили ранения, и... отсчет продолжается, потому что, несмотря на все перемирия, вспышки, насилия возникают, то тут, то там", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20250204/izrail-1997223127.html

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