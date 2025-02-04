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В Москве положительно оценили достигнутое перемирие вокруг Газы - РИА Новости, 04.02.2025
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12:17 04.02.2025 (обновлено: 12:29 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997280121.html
В Москве положительно оценили достигнутое перемирие вокруг Газы
В Москве положительно оценили достигнутое перемирие вокруг Газы - РИА Новости, 04.02.2025
В Москве положительно оценили достигнутое перемирие вокруг Газы
Москва положительно оценивает достигнутое перемирие в секторе Газа, но число жертв палестино-израильского конфликта продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 04.02.2025
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва положительно оценивает достигнутое перемирие в секторе Газа, но число жертв палестино-израильского конфликта продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, хорошо, что перемирие было достигнуто после почти годичных и даже более попыток в Совете безопасности (ООН) к такому перемирию призвать", - сказал Лавров, выступая на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что число гражданских жертв в результате конфликта вокруг Украины за десять лет с обеих сторон почти в два раза меньше, чем палестинских жертв за год."Кризис в Газе, только в Газе, унес, по последним данным, 46 тысяч, а может быть и больше, там разная статистика, 46 тысяч жизней мирных палестинцев. Порядка 100 тысяч получили ранения, и... отсчет продолжается, потому что, несмотря на все перемирия, вспышки, насилия возникают, то тут, то там", - заявил Лавров.
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Москва, Цены на нефть, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, ООН
В Москве положительно оценили достигнутое перемирие вокруг Газы

Лавров: Москва положительно оценивает достигнутое перемирие вокруг Газы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва положительно оценивает достигнутое перемирие в секторе Газа, но число жертв палестино-израильского конфликта продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, хорошо, что перемирие было достигнуто после почти годичных и даже более попыток в Совете безопасности (ООН) к такому перемирию призвать", - сказал Лавров, выступая на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что число гражданских жертв в результате конфликта вокруг Украины за десять лет с обеих сторон почти в два раза меньше, чем палестинских жертв за год.
"Кризис в Газе, только в Газе, унес, по последним данным, 46 тысяч, а может быть и больше, там разная статистика, 46 тысяч жизней мирных палестинцев. Порядка 100 тысяч получили ранения, и... отсчет продолжается, потому что, несмотря на все перемирия, вспышки, насилия возникают, то тут, то там", - заявил Лавров.
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