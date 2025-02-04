https://ria.ru/20250204/lavrov-1997227268.html

Лавров призвал США стать одним из ответственных центров силы

Лавров призвал США стать одним из ответственных центров силы - РИА Новости, 04.02.2025

Лавров призвал США стать одним из ответственных центров силы

Многополярность укрепляется, и США могли бы в перспективе стать одним из ответственных центров силы - наряду с Россией и Китаем, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:12:00+03:00

2025-02-04T08:12:00+03:00

2025-02-04T08:12:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Многополярность укрепляется, и США могли бы в перспективе стать одним из ответственных центров силы - наряду с Россией и Китаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада", - говорится в статье министра для журнала "Россия в глобальной политике". Пока же, отметил Лавров, новая администрация США будет "ковбойскими наскоками" испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы к американским интересам. По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа скоро поймет, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно без каких-либо последствий оперировать в выступлениях на внутриамериканскую аудиторию и перед своими покорными геополитическими союзниками. "В ожидании подобного отрезвления продолжим с нашими единомышленниками кропотливую работу по созданию условий для адаптации механизмов практического выстраивания межгосударственных отношений к реалиям многополярности, к международно-правовому консенсусу Ялтинско-Потсдамской системы, воплощенному в Уставе ООН", - отметил министр.

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997226809.html

https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995068326.html

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в мире, сша, россия, китай, сергей лавров, дональд трамп, оон