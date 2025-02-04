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Лавров призвал США стать одним из ответственных центров силы - РИА Новости, 04.02.2025
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08:12 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997227268.html
Лавров призвал США стать одним из ответственных центров силы
Лавров призвал США стать одним из ответственных центров силы - РИА Новости, 04.02.2025
Лавров призвал США стать одним из ответственных центров силы
Многополярность укрепляется, и США могли бы в перспективе стать одним из ответственных центров силы - наряду с Россией и Китаем, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:12:00+03:00
2025-02-04T08:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Многополярность укрепляется, и США могли бы в перспективе стать одним из ответственных центров силы - наряду с Россией и Китаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада", - говорится в статье министра для журнала "Россия в глобальной политике". Пока же, отметил Лавров, новая администрация США будет "ковбойскими наскоками" испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы к американским интересам. По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа скоро поймет, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно без каких-либо последствий оперировать в выступлениях на внутриамериканскую аудиторию и перед своими покорными геополитическими союзниками. "В ожидании подобного отрезвления продолжим с нашими единомышленниками кропотливую работу по созданию условий для адаптации механизмов практического выстраивания межгосударственных отношений к реалиям многополярности, к международно-правовому консенсусу Ялтинско-Потсдамской системы, воплощенному в Уставе ООН", - отметил министр.
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997226809.html
https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995068326.html
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в мире, сша, россия, китай, сергей лавров, дональд трамп, оон
В мире, США, Россия, Китай, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН
Лавров призвал США стать одним из ответственных центров силы

Лавров: США могли бы стать одним из ответственных центров силы, наряду с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Многополярность укрепляется, и США могли бы в перспективе стать одним из ответственных центров силы - наряду с Россией и Китаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада", - говорится в статье министра для журнала "Россия в глобальной политике".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Лавров прокомментировал переход США к концепции "Америка прежде всего"
08:09
Пока же, отметил Лавров, новая администрация США будет "ковбойскими наскоками" испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы к американским интересам.
По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа скоро поймет, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно без каких-либо последствий оперировать в выступлениях на внутриамериканскую аудиторию и перед своими покорными геополитическими союзниками.
"В ожидании подобного отрезвления продолжим с нашими единомышленниками кропотливую работу по созданию условий для адаптации механизмов практического выстраивания межгосударственных отношений к реалиям многополярности, к международно-правовому консенсусу Ялтинско-Потсдамской системы, воплощенному в Уставе ООН", - отметил министр.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, заявил Нарышкин
23 января, 07:28
 
В миреСШАРоссияКитайСергей ЛавровДональд ТрампООН
 
 
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