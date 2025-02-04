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Латвия продолжит русофобский курс, заявил временный поверенный - РИА Новости, 04.02.2025
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03:34 04.02.2025 (обновлено: 03:39 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/latviya-1997215329.html
Латвия продолжит русофобский курс, заявил временный поверенный
Латвия продолжит русофобский курс, заявил временный поверенный - РИА Новости, 04.02.2025
Латвия продолжит русофобский курс, заявил временный поверенный
Планы Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение Риги и в новом году придерживаться русофобского курса и... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Планы Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение Риги и в новом году придерживаться русофобского курса и "варварской дискриминации", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.Ранее ряд СМИ сообщил, что граждане России и Белоруссии, проживающие в Латвии, могут лишиться права занимать должности в структурах управления критической инфраструктуры."Подобные действия местных законотворцев являются продолжением политики тотальной "дерусификации", реализуемой Ригой во всех сферах общественной жизни, а также свидетельствуют об их ярых намерениях и в новом году придерживаться русофобского курса, основанного на варварской дискриминации наших сограждан и граждан дружественных нам государств", - сказал Касаткин.Он подчеркнул, что посольство принимает всяческие меры по своевременному реагированию на такие враждебные выпады, защите интересов россиян и привлечению внимания международных правовых структур к данной проблематике.
https://ria.ru/20250204/latviya-1997208844.html
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латвия, россия, в мире, рига
Латвия, Россия, В мире, Рига
Латвия продолжит русофобский курс, заявил временный поверенный

Касаткин: Латвия продолжит курс, основанный на варварской дискриминации россиян

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВид на телевизионную башню Риги
Вид на телевизионную башню Риги - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Вид на телевизионную башню Риги. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Планы Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение Риги и в новом году придерживаться русофобского курса и "варварской дискриминации", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.
Ранее ряд СМИ сообщил, что граждане России и Белоруссии, проживающие в Латвии, могут лишиться права занимать должности в структурах управления критической инфраструктуры.
Рига - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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"Подобные действия местных законотворцев являются продолжением политики тотальной "дерусификации", реализуемой Ригой во всех сферах общественной жизни, а также свидетельствуют об их ярых намерениях и в новом году придерживаться русофобского курса, основанного на варварской дискриминации наших сограждан и граждан дружественных нам государств", - сказал Касаткин.
Он подчеркнул, что посольство принимает всяческие меры по своевременному реагированию на такие враждебные выпады, защите интересов россиян и привлечению внимания международных правовых структур к данной проблематике.
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