https://ria.ru/20250204/latviya-1997215329.html

Латвия продолжит русофобский курс, заявил временный поверенный

Латвия продолжит русофобский курс, заявил временный поверенный - РИА Новости, 04.02.2025

Латвия продолжит русофобский курс, заявил временный поверенный

Планы Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение Риги и в новом году придерживаться русофобского курса и... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:34:00+03:00

2025-02-04T03:34:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Планы Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение Риги и в новом году придерживаться русофобского курса и "варварской дискриминации", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.Ранее ряд СМИ сообщил, что граждане России и Белоруссии, проживающие в Латвии, могут лишиться права занимать должности в структурах управления критической инфраструктуры."Подобные действия местных законотворцев являются продолжением политики тотальной "дерусификации", реализуемой Ригой во всех сферах общественной жизни, а также свидетельствуют об их ярых намерениях и в новом году придерживаться русофобского курса, основанного на варварской дискриминации наших сограждан и граждан дружественных нам государств", - сказал Касаткин.Он подчеркнул, что посольство принимает всяческие меры по своевременному реагированию на такие враждебные выпады, защите интересов россиян и привлечению внимания международных правовых структур к данной проблематике.

https://ria.ru/20250204/latviya-1997208844.html

https://ria.ru/20250107/professor-1992715943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

латвия, россия, в мире, рига