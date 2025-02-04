Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию
Касаткин: более 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переезда в Россию
Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 20 тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
"В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, несколькими годами ранее такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами.
Дипломат также подчеркнул, что интерес латвийцев в рамках указа о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности, тоже не мал.
Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих государств, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским.
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