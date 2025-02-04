https://ria.ru/20250204/latviya-1997208844.html

Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию

Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию - РИА Новости, 04.02.2025

Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию

Более 20 тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T01:34:00+03:00

2025-02-04T01:34:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 20 тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин."В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций", — сказал он.По словам собеседника агентства, несколькими годами ранее такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами.Дипломат также подчеркнул, что интерес латвийцев в рамках указа о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности, тоже не мал.Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих государств, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским.

https://ria.ru/20241020/ukaz-1978732673.html

https://ria.ru/20240617/mvd-1953446587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, латвия, в мире, рига