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Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию - РИА Новости, 04.02.2025
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01:34 04.02.2025 (обновлено: 01:42 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/latviya-1997208844.html
Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию
Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию - РИА Новости, 04.02.2025
Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию
Более 20 тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии... РИА Новости, 04.02.2025
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 20 тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин."В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций", — сказал он.По словам собеседника агентства, несколькими годами ранее такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами.Дипломат также подчеркнул, что интерес латвийцев в рамках указа о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности, тоже не мал.Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих государств, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским.
https://ria.ru/20241020/ukaz-1978732673.html
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россия, латвия, в мире, рига
Россия, Латвия, В мире, Рига
Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию

Касаткин: более 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переезда в Россию

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 20 тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
"В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, несколькими годами ранее такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами.
Дипломат также подчеркнул, что интерес латвийцев в рамках указа о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности, тоже не мал.
Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих государств, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским.
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