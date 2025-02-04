https://ria.ru/20250204/kurskaya-1997302781.html

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 04.02.2025

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 28 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила три... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:29:00+03:00

2025-02-04T13:29:00+03:00

2025-02-04T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 28 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила три контратаки, следует из опубликованной во вторник сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Правда, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сводке. Кроме того, были отражены три контратаки противника. Также оперативно-тактическая и армейская авиация вместе с артиллерией поразили живую силу и техника противника в районах семи населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

мирный

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф