https://ria.ru/20250204/kupyansk-1997219911.html

ВСУ оставили Купянск в 2022 году без связи, заявил Ганчев

ВСУ оставили Купянск в 2022 году без связи, заявил Ганчев - РИА Новости, 04.02.2025

ВСУ оставили Купянск в 2022 году без связи, заявил Ганчев

Украинские войска при наступлении на харьковский Купянск в сентябре 2022 года уничтожили единственную сотовую вышку, город остался без связи, поэтому власти не... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T05:22:00+03:00

2025-02-04T05:22:00+03:00

2025-02-04T05:22:00+03:00

в мире

балаклея

харьковская область

изюм (город)

виталий ганчев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска при наступлении на харьковский Купянск в сентябре 2022 года уничтожили единственную сотовую вышку, город остался без связи, поэтому власти не смогли массово предупредить людей об эвакуации, оповещали вживую, бегая по дворам, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В те дни Ганчев и сотрудники его администрации находились в самом Купянске. "Могу сказать, что мы ничего не понимали. Мы были лишены средств связи, то есть, как у нас принято говорить, остались и глухие, и слепые, и немые в один день. У нас была одна единственная вышка в Купянске, которая была уничтожена 5 сентября. А исходя из того, что связи никакой не было, нельзя было даже оповестить между населенными пунктами и администрацию, и мирных жителей, что происходит", - рассказал Ганчев. По его словам, о продвижении к Купянску войск противника сообщила военная комендатура. "Военная комендатура нам сообщила о том, что вражеские подразделения стремительно уже обошли Балаклею (город в Изюмском районе - ред.), это был первый населенный пункт. И выдвинулись через Шевченково (поселок в Купянском районе - ред.) в сторону Купянска. И уже скоро будут здесь", - рассказал Ганчев. Он объяснил, что в условиях отсутствия связи не было возможности оповестить население Купянска о сложившейся ситуации. "У нас оставались некоторые сотрудники (гражданской администрации - ред.), которые просто по дворам ходили, бегали и выкрикивали вживую, чтобы люди покидали эту территорию", - вспоминает собеседник. В начале сентября 2022 года Ганчев заявил об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи Харьковской области. В министерстве обороны России 12 сентября 2022 года сообщали, что российские военные из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20250203/kupjansk-1996953993.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, балаклея, харьковская область, изюм (город), виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)