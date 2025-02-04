Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оставили Купянск в 2022 году без связи, заявил Ганчев - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/kupyansk-1997219911.html
ВСУ оставили Купянск в 2022 году без связи, заявил Ганчев
ВСУ оставили Купянск в 2022 году без связи, заявил Ганчев - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ оставили Купянск в 2022 году без связи, заявил Ганчев
Украинские войска при наступлении на харьковский Купянск в сентябре 2022 года уничтожили единственную сотовую вышку, город остался без связи, поэтому власти не... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:22:00+03:00
2025-02-04T05:22:00+03:00
в мире
балаклея
харьковская область
изюм (город)
виталий ганчев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815636529_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_74fb559c8f0f65fe9321210419850398.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска при наступлении на харьковский Купянск в сентябре 2022 года уничтожили единственную сотовую вышку, город остался без связи, поэтому власти не смогли массово предупредить людей об эвакуации, оповещали вживую, бегая по дворам, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В те дни Ганчев и сотрудники его администрации находились в самом Купянске. "Могу сказать, что мы ничего не понимали. Мы были лишены средств связи, то есть, как у нас принято говорить, остались и глухие, и слепые, и немые в один день. У нас была одна единственная вышка в Купянске, которая была уничтожена 5 сентября. А исходя из того, что связи никакой не было, нельзя было даже оповестить между населенными пунктами и администрацию, и мирных жителей, что происходит", - рассказал Ганчев. По его словам, о продвижении к Купянску войск противника сообщила военная комендатура. "Военная комендатура нам сообщила о том, что вражеские подразделения стремительно уже обошли Балаклею (город в Изюмском районе - ред.), это был первый населенный пункт. И выдвинулись через Шевченково (поселок в Купянском районе - ред.) в сторону Купянска. И уже скоро будут здесь", - рассказал Ганчев. Он объяснил, что в условиях отсутствия связи не было возможности оповестить население Купянска о сложившейся ситуации. "У нас оставались некоторые сотрудники (гражданской администрации - ред.), которые просто по дворам ходили, бегали и выкрикивали вживую, чтобы люди покидали эту территорию", - вспоминает собеседник. В начале сентября 2022 года Ганчев заявил об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи Харьковской области. В министерстве обороны России 12 сентября 2022 года сообщали, что российские военные из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20250203/kupjansk-1996953993.html
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
балаклея
харьковская область
изюм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815636529_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_822d28a6792aa557a8b7a81d3c1e1b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балаклея, харьковская область, изюм (город), виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Балаклея, Харьковская область, Изюм (город), Виталий Ганчев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ оставили Купянск в 2022 году без связи, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ в 2022 году уничтожили единственную сотовую вышку в Купянске

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТанк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска при наступлении на харьковский Купянск в сентябре 2022 года уничтожили единственную сотовую вышку, город остался без связи, поэтому власти не смогли массово предупредить людей об эвакуации, оповещали вживую, бегая по дворам, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В те дни Ганчев и сотрудники его администрации находились в самом Купянске.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска
Вчера, 08:23
"Могу сказать, что мы ничего не понимали. Мы были лишены средств связи, то есть, как у нас принято говорить, остались и глухие, и слепые, и немые в один день. У нас была одна единственная вышка в Купянске, которая была уничтожена 5 сентября. А исходя из того, что связи никакой не было, нельзя было даже оповестить между населенными пунктами и администрацию, и мирных жителей, что происходит", - рассказал Ганчев.
По его словам, о продвижении к Купянску войск противника сообщила военная комендатура.
"Военная комендатура нам сообщила о том, что вражеские подразделения стремительно уже обошли Балаклею (город в Изюмском районе - ред.), это был первый населенный пункт. И выдвинулись через Шевченково (поселок в Купянском районе - ред.) в сторону Купянска. И уже скоро будут здесь", - рассказал Ганчев.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"Ситуация паршивая": в Германии пришли в ужас от происходящего в зоне СВО
2 февраля, 06:07
Он объяснил, что в условиях отсутствия связи не было возможности оповестить население Купянска о сложившейся ситуации.
"У нас оставались некоторые сотрудники (гражданской администрации - ред.), которые просто по дворам ходили, бегали и выкрикивали вживую, чтобы люди покидали эту территорию", - вспоминает собеседник.
В начале сентября 2022 года Ганчев заявил об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи Харьковской области. В министерстве обороны России 12 сентября 2022 года сообщали, что российские военные из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреБалаклеяХарьковская областьИзюм (город)Виталий ГанчевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала