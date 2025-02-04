https://ria.ru/20250204/kreml-1997280749.html

В Кремле прокомментировали решение ЕС увеличить оборонные расходы

В Кремле прокомментировали решение ЕС увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 04.02.2025

В Кремле прокомментировали решение ЕС увеличить оборонные расходы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ЕС увеличить оборонные расходы весьма недальновидным и пагубным для каждого отдельно взятого... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:19:00+03:00

2025-02-04T12:19:00+03:00

2025-02-04T12:19:00+03:00

россия

дмитрий песков

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ЕС увеличить оборонные расходы весьма недальновидным и пагубным для каждого отдельно взятого европейца решением. "Весьма и весьма недальновидное и пагубное для каждого отдельно взятого европейца решение", - сказал Песков журналистам, комментируя решение ЕС об увеличении оборонных расходов для "купирования угрозы со стороны России".

https://ria.ru/20241214/evropa-1989115463.html

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россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире