https://ria.ru/20250204/kreml-1997280749.html
В Кремле прокомментировали решение ЕС увеличить оборонные расходы
В Кремле прокомментировали решение ЕС увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 04.02.2025
В Кремле прокомментировали решение ЕС увеличить оборонные расходы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ЕС увеличить оборонные расходы весьма недальновидным и пагубным для каждого отдельно взятого... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:19:00+03:00
2025-02-04T12:19:00+03:00
2025-02-04T12:19:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ЕС увеличить оборонные расходы весьма недальновидным и пагубным для каждого отдельно взятого европейца решением. "Весьма и весьма недальновидное и пагубное для каждого отдельно взятого европейца решение", - сказал Песков журналистам, комментируя решение ЕС об увеличении оборонных расходов для "купирования угрозы со стороны России".
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россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле прокомментировали решение ЕС увеличить оборонные расходы
Песков назвал решение ЕС увеличить оборонные расходы недальновидным и пагубным