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В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине
В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине - РИА Новости, 04.02.2025
В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине
Кремлю нечего добавить к тому, что Москва неоднократно говорила по теме урегулирования конфликта России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:14:00+03:00
2025-02-04T12:14:00+03:00
2025-02-04T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кремлю нечего добавить к тому, что Москва неоднократно говорила по теме урегулирования конфликта России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут "большой прогресс". "Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о достижении прогресса в вопросе Украины. В понедельник Песков также комментировал заявления Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, что, по всей видимости, контакты планируются, но пока ничего нового нет. Он добавил, что обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, так как Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры.
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Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, В мире
В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине
Песков: Москве нечего добавить к тому, что она неоднократно говорила по Украине