https://ria.ru/20250204/kreml-1997279177.html

В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине

В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине - РИА Новости, 04.02.2025

В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине

Кремлю нечего добавить к тому, что Москва неоднократно говорила по теме урегулирования конфликта России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:14:00+03:00

2025-02-04T12:14:00+03:00

2025-02-04T12:14:00+03:00

украина

россия

москва

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владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кремлю нечего добавить к тому, что Москва неоднократно говорила по теме урегулирования конфликта России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут "большой прогресс". "Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о достижении прогресса в вопросе Украины. В понедельник Песков также комментировал заявления Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, что, по всей видимости, контакты планируются, но пока ничего нового нет. Он добавил, что обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, так как Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры.

https://ria.ru/20250121/peregovory-1994765754.html

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украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, в мире