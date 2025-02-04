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В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине - РИА Новости, 04.02.2025
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12:14 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/kreml-1997279177.html
В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине
В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине - РИА Новости, 04.02.2025
В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине
Кремлю нечего добавить к тому, что Москва неоднократно говорила по теме урегулирования конфликта России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:14:00+03:00
2025-02-04T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кремлю нечего добавить к тому, что Москва неоднократно говорила по теме урегулирования конфликта России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут "большой прогресс". "Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о достижении прогресса в вопросе Украины. В понедельник Песков также комментировал заявления Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, что, по всей видимости, контакты планируются, но пока ничего нового нет. Он добавил, что обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, так как Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры.
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украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, В мире
В Кремле прокомментировали заявление Трампа по Украине

Песков: Москве нечего добавить к тому, что она неоднократно говорила по Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кремлю нечего добавить к тому, что Москва неоднократно говорила по теме урегулирования конфликта России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут "большой прогресс".
"Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о достижении прогресса в вопросе Украины.
В понедельник Песков также комментировал заявления Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, что, по всей видимости, контакты планируются, но пока ничего нового нет. Он добавил, что обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, так как Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры.
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