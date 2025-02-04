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В Курской области задержали водителя, перевозившего украденных коров - РИА Новости, 04.02.2025
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15:47 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/korova-1997333522.html
В Курской области задержали водителя, перевозившего украденных коров
В Курской области задержали водителя, перевозившего украденных коров - РИА Новости, 04.02.2025
В Курской области задержали водителя, перевозившего украденных коров
Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, перевозившего 24 украденные на агропредприятии в Кореневском районе коровы для дальнейшего сбыта, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:47:00+03:00
2025-02-04T15:47:00+03:00
происшествия
курская область
тульская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КУРСК, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, перевозившего 24 украденные на агропредприятии в Кореневском районе коровы для дальнейшего сбыта, сообщили в УМВД России по Курской области. "В Кореневском районе полицейские остановили автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот. При проверке документов водитель, 1982 года рождения, житель Тульской области, предъявить документы на груз не смог… В результате незамедлительного разбирательства выяснилось, что крупный рогатый скот был украден с территории агропредприятия в одном из населенных пунктов Кореневского района", - говорится в Telegram-канале УМВД России. По данным пресс-службы, водителя наняли по размещенному в интернете объявлению, заведя в "перевозку" 24 коровы, мужчина направился к месту выгрузки, а заказчик выехал на другом автомобиле. "По предварительным данным, животных собирались вывезти за пределы региона для дальнейшего сбыта. Полицейские связались с собственником и до окончания разбирательства вернули ему коров после оформления соответствующих документов", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным ведомства, в рамках действия правового режима КТО полицейские несут службу, в том числе, на стационарных постах, обеспечивая правопорядок и безопасность. "В 2024 году при проверке транспорта сотрудниками было выявлено более ста преступлений. Среди них незаконный оборот наркотиков, оружия, факты хищения имущества из домовладений, кражи транспорта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241127/omsk-1985950049.html
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происшествия, курская область, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курская область, Тульская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Курской области задержали водителя, перевозившего украденных коров

В Курской области задержали водителя, перевозившего 24 украденные коровы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КУРСК, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, перевозившего 24 украденные на агропредприятии в Кореневском районе коровы для дальнейшего сбыта, сообщили в УМВД России по Курской области.
"В Кореневском районе полицейские остановили автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот. При проверке документов водитель, 1982 года рождения, житель Тульской области, предъявить документы на груз не смог… В результате незамедлительного разбирательства выяснилось, что крупный рогатый скот был украден с территории агропредприятия в одном из населенных пунктов Кореневского района", - говорится в Telegram-канале УМВД России.
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По данным пресс-службы, водителя наняли по размещенному в интернете объявлению, заведя в "перевозку" 24 коровы, мужчина направился к месту выгрузки, а заказчик выехал на другом автомобиле.
"По предварительным данным, животных собирались вывезти за пределы региона для дальнейшего сбыта. Полицейские связались с собственником и до окончания разбирательства вернули ему коров после оформления соответствующих документов", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным ведомства, в рамках действия правового режима КТО полицейские несут службу, в том числе, на стационарных постах, обеспечивая правопорядок и безопасность. "В 2024 году при проверке транспорта сотрудниками было выявлено более ста преступлений. Среди них незаконный оборот наркотиков, оружия, факты хищения имущества из домовладений, кражи транспорта", - говорится в сообщении.
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