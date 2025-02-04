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В Южной Корее выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 04.02.2025
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16:48 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/koreja-1997350568.html
В Южной Корее выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
В Южной Корее выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 04.02.2025
В Южной Корее выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Заместитель председателя южнокорейского парламентского комитета по разведке от оппозиционной "Объединенной демократической партии" (ОДП) Пак Сон Вон, занимавший РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:48:00+03:00
2025-02-04T16:48:00+03:00
в мире
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южная корея
корейский полуостров
дональд трамп
мун чжэ ин
владимир путин
гражданская сила
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СЕУЛ, 4 фев - РИА Новости. Заместитель председателя южнокорейского парламентского комитета по разведке от оппозиционной "Объединенной демократической партии" (ОДП) Пак Сон Вон, занимавший во время первого президентского срока Дональда Трампа высокопоставленные должности в Национальной разведывательной службе (НРС) Южной Кореи, выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира, сообщило местное издание "Чуган Чосон". "Депутат Пак, похоже, решил выдвинуть (президента Трампа) на Нобелевскую премию, опираясь на свой опыт работы над диалогом Северной Кореи и США, когда он во время администраций Трампа и Мун Чжэ Ина контактировал (с администрацией Трампа)", - приводит издание слова официального представителя демократической партии Чо Сын Нэ. "Чуган Чосон" указывает, что накануне Пак Сон Вон в ходе пленарного заседания парламента демонстрировал лидеру ОДП Ли Чжэ Мёну и члену высшего совета партии Ким Мин Соку запись в своем блокноте, где указывалось, что он уже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Содержание этих записей попало на камеры, в связи с чем партия вынуждена была прокомментировать данную инициативу. По словам Чо Сын Нэ, выдвижение было, скорее, желанием самого депутата, который при предыдущем южнокорейском президенте-демократе последовательно занимал должности специального помощника главы разведслужбы по внешней политике и безопасности, руководителя управления планирования и координации и первого замдиректора НРС. При этом представитель партии отметил, что Дональд Трамп во время своего первого президентского срока "хотя и, к сожалению, потерпел неудачу", но "в определенной степени придал энергии установлению мира на Корейском полуострове путем северокорейско-американского диалога". Он также заявил, что выдвижение Трампа было сделано в том числе для того, чтобы "передать чувства южнокорейских граждан, просящих его при диалоге с Северной Кореей прилагать усилия для установления мира на Корейском полуострове". Ранее о поддержке номинирования Дональда Трампа но Нобелевскую премию мира заявили и представители правящей партии "Гражданская сила". В конце января губернатор провинции Северная Кёнсан Ли Чхоль У сообщил у себя в соцсетях, что провел встречу со вновь назначенным послом США в Южной Корее Джозефом Юном, занимавшим должность спецпредставителя США по КНДР в начале президентского срока Трампа. Ли Чхоль У отметил, что для успеха саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в этом году будет проводиться в южнокорейском Кёнчжу, крайне важно участие американского президента. По его словам, если Трампу удастся завершить украинский конфликт, наладить отношения с КНДР и добиться участия в мероприятии президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, это сделает президента США "претендентом на Нобелевскую премию мира". Губернатор сообщил, что такое видение вызвало "положительный отклик" у американского посла, и призвал приложить все усилия, чтобы сделать саммит АТЭС в Кёнчжу успешным не только в контексте развития экономики и культуры, но и с точки зрения установления мира.
https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html
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в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, дональд трамп, мун чжэ ин, владимир путин, гражданская сила
В мире, США, Южная Корея, Корейский полуостров, Дональд Трамп, Мун Чжэ Ин, Владимир Путин, Гражданская сила
В Южной Корее выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутат парламента Кореи Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 фев - РИА Новости. Заместитель председателя южнокорейского парламентского комитета по разведке от оппозиционной "Объединенной демократической партии" (ОДП) Пак Сон Вон, занимавший во время первого президентского срока Дональда Трампа высокопоставленные должности в Национальной разведывательной службе (НРС) Южной Кореи, выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира, сообщило местное издание "Чуган Чосон".
"Депутат Пак, похоже, решил выдвинуть (президента Трампа) на Нобелевскую премию, опираясь на свой опыт работы над диалогом Северной Кореи и США, когда он во время администраций Трампа и Мун Чжэ Ина контактировал (с администрацией Трампа)", - приводит издание слова официального представителя демократической партии Чо Сын Нэ.
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"Чуган Чосон" указывает, что накануне Пак Сон Вон в ходе пленарного заседания парламента демонстрировал лидеру ОДП Ли Чжэ Мёну и члену высшего совета партии Ким Мин Соку запись в своем блокноте, где указывалось, что он уже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Содержание этих записей попало на камеры, в связи с чем партия вынуждена была прокомментировать данную инициативу.
По словам Чо Сын Нэ, выдвижение было, скорее, желанием самого депутата, который при предыдущем южнокорейском президенте-демократе последовательно занимал должности специального помощника главы разведслужбы по внешней политике и безопасности, руководителя управления планирования и координации и первого замдиректора НРС.
При этом представитель партии отметил, что Дональд Трамп во время своего первого президентского срока "хотя и, к сожалению, потерпел неудачу", но "в определенной степени придал энергии установлению мира на Корейском полуострове путем северокорейско-американского диалога". Он также заявил, что выдвижение Трампа было сделано в том числе для того, чтобы "передать чувства южнокорейских граждан, просящих его при диалоге с Северной Кореей прилагать усилия для установления мира на Корейском полуострове".
Ранее о поддержке номинирования Дональда Трампа но Нобелевскую премию мира заявили и представители правящей партии "Гражданская сила". В конце января губернатор провинции Северная Кёнсан Ли Чхоль У сообщил у себя в соцсетях, что провел встречу со вновь назначенным послом США в Южной Корее Джозефом Юном, занимавшим должность спецпредставителя США по КНДР в начале президентского срока Трампа.
Ли Чхоль У отметил, что для успеха саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в этом году будет проводиться в южнокорейском Кёнчжу, крайне важно участие американского президента. По его словам, если Трампу удастся завершить украинский конфликт, наладить отношения с КНДР и добиться участия в мероприятии президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, это сделает президента США "претендентом на Нобелевскую премию мира". Губернатор сообщил, что такое видение вызвало "положительный отклик" у американского посла, и призвал приложить все усилия, чтобы сделать саммит АТЭС в Кёнчжу успешным не только в контексте развития экономики и культуры, но и с точки зрения установления мира.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира
27 ноября 2024, 13:36
 
В миреСШАЮжная КореяКорейский полуостровДональд ТрампМун Чжэ ИнВладимир ПутинГражданская сила
 
 
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