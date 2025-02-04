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В ДР Конго сто больных оспой обезьян сбежали из лечебных центров - РИА Новости, 04.02.2025
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13:37 04.02.2025 (обновлено: 13:38 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/kongo-1997304317.html
В ДР Конго сто больных оспой обезьян сбежали из лечебных центров
В ДР Конго сто больных оспой обезьян сбежали из лечебных центров - РИА Новости, 04.02.2025
В ДР Конго сто больных оспой обезьян сбежали из лечебных центров
Более 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за боев армии страны с группировкой М23,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:37:00+03:00
2025-02-04T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за боев армии страны с группировкой М23, сообщает портал Actualité со ссылкой на отчет министерства здравоохранения ДРК. "Сто двадцать восемь больных сбежали из центров карантина, некоторые из которых были разграблены", - приводит портал слова из отчета. Отмечается, что министерство указало на целый ряд проблем в провинции Северное Киву из-за наступления М23, включая сбои с поставками лекарств, отсутствие воды и электричества. По данным ведомства, за неделю в ДРК было зафиксировано 2707 случаев подозрения на оспу обезьян, включая 516 подтвержденных, и зафиксировано 38 летальных исходов. Всего с начала эпидемии оспы обезьян в ДР Конго было выявлено более 70 тысяч случаев, в том числе более 13 тысяч подтвержденных, скончались 1407 человек.
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в мире
В мире
В ДР Конго сто больных оспой обезьян сбежали из лечебных центров

В ДР Конго сто больных оспой обезьян сбежали из центров лечения из-за боев с М23

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за боев армии страны с группировкой М23, сообщает портал Actualité со ссылкой на отчет министерства здравоохранения ДРК.
"Сто двадцать восемь больных сбежали из центров карантина, некоторые из которых были разграблены", - приводит портал слова из отчета.
Отмечается, что министерство указало на целый ряд проблем в провинции Северное Киву из-за наступления М23, включая сбои с поставками лекарств, отсутствие воды и электричества.
По данным ведомства, за неделю в ДРК было зафиксировано 2707 случаев подозрения на оспу обезьян, включая 516 подтвержденных, и зафиксировано 38 летальных исходов.
Всего с начала эпидемии оспы обезьян в ДР Конго было выявлено более 70 тысяч случаев, в том числе более 13 тысяч подтвержденных, скончались 1407 человек.
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