https://ria.ru/20250204/konflikt-1997344697.html

На Западе предостерегли Трампа от ошибки в отношении России

На Западе предостерегли Трампа от ошибки в отношении России - РИА Новости, 04.02.2025

На Западе предостерегли Трампа от ошибки в отношении России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предостерег НАТО от силового разрешения украинского конфликта. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:24:00+03:00

2025-02-04T16:24:00+03:00

2025-02-04T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предостерег НАТО от силового разрешения украинского конфликта."Думаю, что было бы серьезной ошибкой со стороны (американского. — Прим. ред.) президента Трампа стремиться к миру на Украине неоконсервативным путем, то есть миром через силу. <...> Теперь становится ясно, что главная цель глобалистов — раскол России", — написал он.Эксперт также усомнился в изначальной оборонительной цели НАТО и назвал ее подразделением "военно-промышленного комплекса и бог знает каких еще зловещих организаций"."Глубинное государство НАТО и военно-промышленный комплекс находятся в глубоком консорциуме в своей войне против России", — добавил Малинен.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".

https://ria.ru/20250204/ukraine-1997329838.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

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