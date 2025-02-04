Рейтинг@Mail.ru
На Западе предостерегли Трампа от ошибки в отношении России - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 04.02.2025 (обновлено: 17:01 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/konflikt-1997344697.html
На Западе предостерегли Трампа от ошибки в отношении России
На Западе предостерегли Трампа от ошибки в отношении России - РИА Новости, 04.02.2025
На Западе предостерегли Трампа от ошибки в отношении России
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предостерег НАТО от силового разрешения украинского конфликта. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:24:00+03:00
2025-02-04T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
джо байден
марко рубио
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предостерег НАТО от силового разрешения украинского конфликта."Думаю, что было бы серьезной ошибкой со стороны (американского. — Прим. ред.) президента Трампа стремиться к миру на Украине неоконсервативным путем, то есть миром через силу. &lt;...&gt; Теперь становится ясно, что главная цель глобалистов — раскол России", — написал он.Эксперт также усомнился в изначальной оборонительной цели НАТО и назвал ее подразделением "военно-промышленного комплекса и бог знает каких еще зловещих организаций"."Глубинное государство НАТО и военно-промышленный комплекс находятся в глубоком консорциуме в своей войне против России", — добавил Малинен.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
https://ria.ru/20250204/ukraine-1997329838.html
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, джо байден, марко рубио, москва, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Марко Рубио, Москва, НАТО
На Западе предостерегли Трампа от ошибки в отношении России

Профессор Малинен предостерег Трампа от силового разрешения конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предостерег НАТО от силового разрешения украинского конфликта.
"Думаю, что было бы серьезной ошибкой со стороны (американского. — Прим. ред.) президента Трампа стремиться к миру на Украине неоконсервативным путем, то есть миром через силу. <...> Теперь становится ясно, что главная цель глобалистов — раскол России", — написал он.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины
Вчера, 15:31
Эксперт также усомнился в изначальной оборонительной цели НАТО и назвал ее подразделением "военно-промышленного комплекса и бог знает каких еще зловещих организаций".
"Глубинное государство НАТО и военно-промышленный комплекс находятся в глубоком консорциуме в своей войне против России", — добавил Малинен.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Европа росчерком пера отменила то, ради чего погибли сотни тысяч украинцев
2 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденМарко РубиоМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала