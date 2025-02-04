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Комиссаренко включили в список террористов в Белоруссиии
Комиссаренко включили в список террористов в Белоруссиии - РИА Новости, 04.02.2025
Комиссаренко включили в список террористов в Белоруссиии
Белорусский стендап-комик Вячеслав Комиссаренко, находящийся за пределами Белоруссии, включен в перечень организаций и физических лиц, причастных к... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:02:00+03:00
2025-02-04T17:02:00+03:00
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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Белорусский стендап-комик Вячеслав Комиссаренко, находящийся за пределами Белоруссии, включен в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, следует из обнародованного во вторник списка, формируемого КГБ республики. Поясняется, что поводом для включения его в список стал вступивший в силу обвинительный приговор суда по уголовной статье о возбуждении социальной вражды. В январе Комиссаренко был внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на сайте белорусского МВД. Тридцатого декабря 2024 года Минский городской суд заочно признал Комиссаренко виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и приговорил артиста к шести годам колонии. Суд постановил признать фигуранта виновным по трем уголовным статьям - "Публичное оскорбление президента Белоруссии", "Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды", "Клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления". Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении Комиссаренко 15 августа 2024 года.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Комиссаренко включили в список террористов в Белоруссиии
КГБ Белоруссии включил стендап-комика Комиссаренко в список террористов
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Белорусский стендап-комик Вячеслав Комиссаренко, находящийся за пределами Белоруссии, включен в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, следует из обнародованного во вторник списка, формируемого КГБ республики.
Поясняется, что поводом для включения его в список стал вступивший в силу обвинительный приговор суда по уголовной статье о возбуждении социальной вражды.
В январе Комиссаренко был внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на сайте белорусского МВД.
Тридцатого декабря 2024 года Минский городской суд заочно признал Комиссаренко виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко
и приговорил артиста к шести годам колонии. Суд постановил признать фигуранта виновным по трем уголовным статьям - "Публичное оскорбление президента Белоруссии", "Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды", "Клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления".
Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении Комиссаренко 15 августа 2024 года.