https://ria.ru/20250204/kniga-1997263494.html
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад - РИА Новости, 04.02.2025
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад, сообщает библиотека имени Белинского в уральской столице. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:20:00+03:00
2025-02-04T11:20:00+03:00
2025-02-04T11:20:00+03:00
екатеринбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997262887_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e57bb2fb9867a3f66559877c6c721e47.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад, сообщает библиотека имени Белинского в уральской столице. "Житель Екатеринбурга 30 января сего года принес в нашу библиотеку нашу же книгу, которую взяли на абонемент в 1919 году… Книга будет вновь записана в фонд библиотеки и передана в отдел редких книг", - говорится в сообщении на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". В библиотеке отметили, что книгу "Внимание и интерес при обучении" взяли в июле 1919 года, она должна была быть возвращена через месяц, однако вскоре после аренды издания в город вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть.
https://ria.ru/20241216/roman-1989369120.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997262887_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_b9d458330c6251da844d23ee6c5b2870.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, взятую 106 лет назад