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Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад

Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад - РИА Новости, 04.02.2025

Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад

Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад, сообщает библиотека имени Белинского в уральской столице. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:20:00+03:00

2025-02-04T11:20:00+03:00

2025-02-04T11:20:00+03:00

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад, сообщает библиотека имени Белинского в уральской столице. "Житель Екатеринбурга 30 января сего года принес в нашу библиотеку нашу же книгу, которую взяли на абонемент в 1919 году… Книга будет вновь записана в фонд библиотеки и передана в отдел редких книг", - говорится в сообщении на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". В библиотеке отметили, что книгу "Внимание и интерес при обучении" взяли в июле 1919 года, она должна была быть возвращена через месяц, однако вскоре после аренды издания в город вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть.

https://ria.ru/20241216/roman-1989369120.html

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екатеринбург, происшествия