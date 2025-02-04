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Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад - РИА Новости, 04.02.2025
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11:20 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/kniga-1997263494.html
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад - РИА Новости, 04.02.2025
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад, сообщает библиотека имени Белинского в уральской столице. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:20:00+03:00
2025-02-04T11:20:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад, сообщает библиотека имени Белинского в уральской столице. "Житель Екатеринбурга 30 января сего года принес в нашу библиотеку нашу же книгу, которую взяли на абонемент в 1919 году… Книга будет вновь записана в фонд библиотеки и передана в отдел редких книг", - говорится в сообщении на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". В библиотеке отметили, что книгу "Внимание и интерес при обучении" взяли в июле 1919 года, она должна была быть возвращена через месяц, однако вскоре после аренды издания в город вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть.
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екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад

Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, взятую 106 лет назад

© Фото : Библиотека им. В. Г. Белинского (Екатеринбург)/ВКонтактеКнигу "Внимание и интерес при обучении" вернули в библиотеку Белинского спустя 106 лет в Екатеринбурге
Книгу Внимание и интерес при обучении вернули в библиотеку Белинского спустя 106 лет в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Библиотека им. В. Г. Белинского (Екатеринбург)/ВКонтакте
Книгу "Внимание и интерес при обучении" вернули в библиотеку Белинского спустя 106 лет в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли 106 лет назад, сообщает библиотека имени Белинского в уральской столице.
"Житель Екатеринбурга 30 января сего года принес в нашу библиотеку нашу же книгу, которую взяли на абонемент в 1919 году… Книга будет вновь записана в фонд библиотеки и передана в отдел редких книг", - говорится в сообщении на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
В библиотеке отметили, что книгу "Внимание и интерес при обучении" взяли в июле 1919 года, она должна была быть возвращена через месяц, однако вскоре после аренды издания в город вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть.
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