Власти США начали удалять упоминания климатического кризиса, пишет Guardian
Guardian: администрация Трампа начала удалять упоминания климатического кризиса
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала удалять или скрывать упоминания климатического кризиса на официальных сайтах правительства Соединенных Штатов, пишет британская газета Guardian.
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"Климатический портал на сайте министерства обороны был удален, а раздел о климате на сайте госдепартамента больше не существует. Также исчезла информация о климате на сайте Белого дома и данных министерства сельского хозяйства, включая оценки уязвимости регионов к лесным пожарам", - сообщает издание.
По данным Guardian, полностью исчез раздел "Климат и устойчивое развитие" с сайта министерства транспорта, а новое руководство ведомства поручило ликвидировать любые директивы, упоминания и финансирование, связанные с изменением климата, выбросами парниковых газов, экологическим правосудием и программами инклюзивности.
Как отмечает издание, в первый срок президентства Трампа упоминания климатического кризиса на сайтах федеральных агентств сократились на 40%, но затем были восстановлены администрацией экс-президента США Джо Байдена. Теперь, по мнению экспертов, Белый дом снова проводит кампанию по "информационному подавлению".
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