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Власти США начали удалять упоминания климатического кризиса, пишет Guardian - РИА Новости, 04.02.2025
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16:32 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/klimat-1997347049.html
Власти США начали удалять упоминания климатического кризиса, пишет Guardian
Власти США начали удалять упоминания климатического кризиса, пишет Guardian - РИА Новости, 04.02.2025
Власти США начали удалять упоминания климатического кризиса, пишет Guardian
Администрация президента США Дональда Трампа начала удалять или скрывать упоминания климатического кризиса на официальных сайтах правительства Соединенных... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:32:00+03:00
2025-02-04T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала удалять или скрывать упоминания климатического кризиса на официальных сайтах правительства Соединенных Штатов, пишет британская газета Guardian. "Климатический портал на сайте министерства обороны был удален, а раздел о климате на сайте госдепартамента больше не существует. Также исчезла информация о климате на сайте Белого дома и данных министерства сельского хозяйства, включая оценки уязвимости регионов к лесным пожарам", - сообщает издание. По данным Guardian, полностью исчез раздел "Климат и устойчивое развитие" с сайта министерства транспорта, а новое руководство ведомства поручило ликвидировать любые директивы, упоминания и финансирование, связанные с изменением климата, выбросами парниковых газов, экологическим правосудием и программами инклюзивности. Как отмечает издание, в первый срок президентства Трампа упоминания климатического кризиса на сайтах федеральных агентств сократились на 40%, но затем были восстановлены администрацией экс-президента США Джо Байдена. Теперь, по мнению экспертов, Белый дом снова проводит кампанию по "информационному подавлению".
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Власти США начали удалять упоминания климатического кризиса, пишет Guardian

Guardian: администрация Трампа начала удалять упоминания климатического кризиса

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала удалять или скрывать упоминания климатического кризиса на официальных сайтах правительства Соединенных Штатов, пишет британская газета Guardian.
«
"Климатический портал на сайте министерства обороны был удален, а раздел о климате на сайте госдепартамента больше не существует. Также исчезла информация о климате на сайте Белого дома и данных министерства сельского хозяйства, включая оценки уязвимости регионов к лесным пожарам", - сообщает издание.
По данным Guardian, полностью исчез раздел "Климат и устойчивое развитие" с сайта министерства транспорта, а новое руководство ведомства поручило ликвидировать любые директивы, упоминания и финансирование, связанные с изменением климата, выбросами парниковых газов, экологическим правосудием и программами инклюзивности.
Как отмечает издание, в первый срок президентства Трампа упоминания климатического кризиса на сайтах федеральных агентств сократились на 40%, но затем были восстановлены администрацией экс-президента США Джо Байдена. Теперь, по мнению экспертов, Белый дом снова проводит кампанию по "информационному подавлению".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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