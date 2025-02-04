https://ria.ru/20250204/klimat-1997347049.html

Власти США начали удалять упоминания климатического кризиса, пишет Guardian

Власти США начали удалять упоминания климатического кризиса, пишет Guardian - РИА Новости, 04.02.2025

Власти США начали удалять упоминания климатического кризиса, пишет Guardian

Администрация президента США Дональда Трампа начала удалять или скрывать упоминания климатического кризиса на официальных сайтах правительства Соединенных... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:32:00+03:00

2025-02-04T16:32:00+03:00

2025-02-04T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала удалять или скрывать упоминания климатического кризиса на официальных сайтах правительства Соединенных Штатов, пишет британская газета Guardian. "Климатический портал на сайте министерства обороны был удален, а раздел о климате на сайте госдепартамента больше не существует. Также исчезла информация о климате на сайте Белого дома и данных министерства сельского хозяйства, включая оценки уязвимости регионов к лесным пожарам", - сообщает издание. По данным Guardian, полностью исчез раздел "Климат и устойчивое развитие" с сайта министерства транспорта, а новое руководство ведомства поручило ликвидировать любые директивы, упоминания и финансирование, связанные с изменением климата, выбросами парниковых газов, экологическим правосудием и программами инклюзивности. Как отмечает издание, в первый срок президентства Трампа упоминания климатического кризиса на сайтах федеральных агентств сократились на 40%, но затем были восстановлены администрацией экс-президента США Джо Байдена. Теперь, по мнению экспертов, Белый дом снова проводит кампанию по "информационному подавлению".

https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден