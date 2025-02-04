https://ria.ru/20250204/kitay-1997151080.html

Как Китай подарил миру скрепу и мировое достояние

Как Китай подарил миру скрепу и мировое достояние - РИА Новости, 04.02.2025

Как Китай подарил миру скрепу и мировое достояние

Зачем нам, например, в Москве празднование начала китайского Нового года? А празднование было, напомним, очень шумное. Ответ: здесь есть чему поучиться — и в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:03:00+03:00

аналитика

в мире

китай

китайский новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997154527_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_015e9275844a19285764c5b24aebb3aa.jpg

Зачем нам, например, в Москве празднование начала китайского Нового года? А празднование было, напомним, очень шумное. Ответ: здесь есть чему поучиться — и в основном хорошему. Многодневное новогоднее обжорство китайцев — это уж как кому нравится, а вот прочее…В декабре ЮНЕСКО внесла этот праздник во всемирный список объектов нематериального культурного наследия. Причин много, но главная — в ключевом смысле праздника. Католическое и протестантское Рождество, например, сделалось символом мира и единения, что неудивительно, если присмотреться к истории западной цивилизации с ее невероятным для прочих цивилизаций количеством войн.Однако китайские торжества по поводу (изначально) прихода весны и возрождения природы сегодня стали прежде всего праздником семьи и семейных ценностей, которые скрепляют общество не только КНР. А получается, и немалую часть мира — и не зря это официальный праздник с выходными в 20 странах.Недельный фестиваль по поводу Нового года начался в 2025-м в полночь 29 января, завершается сегодня — 4 февраля, если официально. А неофициально — это продолжается уже около месяца, и тут мы прежде всего видим невероятный размах полетов, путешествий на поездах и по шоссе. Причем в мировом масштабе.Дело в том, что в эти дни полагается посетить старших родственников и выразить им свое уважение, вручить подарки. А родственники могут жить не только в КНР. Оценки числа китайцев, обитающих за пределами исторической родины, обычно колеблются между 60-70 миллионами, но это ведь как считать. Например, на Филиппинах или в Таиланде выходцы из этой страны селятся как минимум с XVII века, давно носят местные имена и ходят в храмы других религий, женятся вовсе не по расовой принадлежности. Но именно в Новый год все как-то очень наглядно видят и слышат (речь о фейерверках), что они китайцы, их много и они помнят о наследии своих предков.И вот мы узнаем, что грандиозный китайский концерт проводят в Хьюстоне (США) — с китайскими и ковбойскими песнями — или в центре Лондона, Москву мы уже упоминали, а всего в 200 "странах или регионах", то есть фактически везде, по всему миру.Здесь пора соприкоснуться с любимой китайской забавой: поражать нас громадными цифрами. Уже подсчитано, что китайцы всего мира в этот отпускной сезон совершили или совершают поездок — в соседнюю деревню или на ту сторону земного шара — девять миллиардов штук. Население планеты, напомним, — чуть более восьми миллиардов.И тут пекинские СМИ нам напоминают, что эта необычайная динамичность и активность китайцев стала ключевой причиной их технологического и прочего лидерства по части скоростных железных и прочих дорог — и еще полтриллиона долларов вложено в новые проекты по этой части. Впрочем, по авиаперевозкам они тоже не отстают.Ход новогодней деятельности внимательно отслеживают экономисты и правительственные лидеры. Дело в том, что без праздников нет нормального человеческого общества и экономики — и особенно праздники нужны в трудные времена. И вот сейчас нам сообщают, что в нынешнем году резкий подъем потребительских трат (на подарки прежде всего) говорит не только о количественном, но и о качественном новом рывке экономики КНР. В моде — танцы роботов на множестве фестивалей или приложения, которыми управляет искусственный интеллект. Плюс экзотические импортные фрукты и многое другое.Семейные ценности, как видим, не пустяк и сильно продвигают репутацию и в целом положение всех китайцев в мире. Здесь уместно вспомнить, что уже более двух тысяч лет для китайцев всего мира общество строится по модели семьи, в нем есть старшие и младшие, а нация — это тоже семья, объединенная множеством связей. Тех самых, что празднуются в Новый год: речь о взаимном уважении, когда младшие чтут старших, а последние обязаны проявлять к младшим доброжелательность и мудрость.Вот такой праздник — по сути, глобальный феномен, много чего подсказывающий о том, каким будет завтрашний мир. А ведь еще есть Индия, где народа живет больше, чем в Китае, и за пределами Индии тоже десятки миллионов индийцев. Просто время серьезного культурного завоевания Индией мировых пространств еще впереди.Теперь пару слов о том, какие мы на Земле все разные. Китайский зодиакальный зверинец учит нас тому, что плохих животных не бывает. Вот и нынешняя змеюка — символ изящества, изворотливости и ума. Есть и другие подробности на тему о столкновении цивилизационных ценностей. Например, у китайского Нового года есть свой цвет (красный) и звук (грохот хлопушек и прочих фейерверков). Красный — это когда выглядываешь сейчас в окно в любом азиатском городе и видишь, что подсветка небоскребов и башен в знак уважения к китайцам сменила оттенок и алеет, как восток. Красными становятся главные улицы — в основном от бесконечных рядов фонариков по сторонам и над головой. Для западной же цивилизации красный — это цвет бунта и крови (кстати, если думаете, что флаги у пиратов были черными, то покопайтесь в первоисточниках). А у китайцев тысячелетиями это был цвет праздника и остается таковым — достаточно посмотреть, что в эти новогодние дни люди надевают для выхода на улицу.Так что, когда в 1949 году создалась КНР с ее коммунистической идеологией, поменявшийся цвет национального флага там воспринимали незападным образом, сегодня это тоже так. И как насчет российской цивилизации, где "красный" и "красивый" — одного корня? Наводит на разные мысли.А вот звук — этот разносящийся по бетону и асфальту улиц сухой треск очередной гирлянды хлопушек, бьющейся в дымных судорогах у порога дома или офиса. Или сплошной рев и блеск фейерверков во все небо в новогоднюю ночь. Тут вспоминаешь, что китайцы изобрели порох, но не для войны, а для вот этого. "Это" — не символ побед. Фейерверки разгоняют демонов, которые, конечно, за год снова налетят, и опять их погонят с треском и грохотом.

https://ria.ru/20250129/kitay-1995663361.html

https://ria.ru/20240208/prazdnik-1926074990.html

https://ria.ru/20250121/kultura-1994782466.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, в мире, китай, китайский новый год