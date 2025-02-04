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Китай назвал ответные меры на пошлины США справедливыми - РИА Новости, 04.02.2025
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11:01 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/kitaj-1997259144.html
Китай назвал ответные меры на пошлины США справедливыми
Китай назвал ответные меры на пошлины США справедливыми - РИА Новости, 04.02.2025
Китай назвал ответные меры на пошлины США справедливыми
Меры Китая в ответ на пошлины США полностью справедливы и обоснованы, заявило посольство КНР в Вашингтоне. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:01:00+03:00
2025-02-04T11:01:00+03:00
экономика
китай
сша
канада
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Меры Китая в ответ на пошлины США полностью справедливы и обоснованы, заявило посольство КНР в Вашингтоне. "В соответствии с соответствующими законами, нормативными актами и основными принципами международного права, Китай принял необходимые ответные меры, которые являются полностью справедливыми и обоснованными", - говорится в заявлении на сайте посольства. Ранее во вторник комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило, что Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
https://ria.ru/20250204/kitay-1997151080.html
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экономика, китай, сша, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Китай, США, Канада, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай назвал ответные меры на пошлины США справедливыми

Посольство КНР в Вашингтоне назвало ответ Китая на пошлины США обоснованным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР
Генеральное консульство КНР - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральное консульство КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Меры Китая в ответ на пошлины США полностью справедливы и обоснованы, заявило посольство КНР в Вашингтоне.
"В соответствии с соответствующими законами, нормативными актами и основными принципами международного права, Китай принял необходимые ответные меры, которые являются полностью справедливыми и обоснованными", - говорится в заявлении на сайте посольства.
Ранее во вторник комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило, что Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Китай подобрал ключ к мировому господству
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаКитайСШАКанадаДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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