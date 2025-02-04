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Китай внес две американские компании в список ненадежных организаций
Китай внес две американские компании в список ненадежных организаций - РИА Новости, 04.02.2025
Китай внес две американские компании в список ненадежных организаций
Китай внес две американские компании в список ненадежных организаций, сообщило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:46:00+03:00
2025-02-04T09:46:00+03:00
2025-02-04T09:46:00+03:00
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай внес две американские компании в список ненадежных организаций, сообщило министерство коммерции КНР. В частности, в список была включена компания по производству одежды PVH Corp., владеющая такими брендами, как Tommy Hilfiger и Calvin Klein. А также биотехнологическая компания Illumina, Inc. “Указанные компании нарушили принципы нормальной рыночной торговли, прекратили нормальные сделки с китайскими предприятиями и ввели дискриминационные меры в их отношении, что нанесло серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний”, - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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экономика, китай, в мире
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай внес две американские компании в список ненадежных организаций, сообщило министерство коммерции КНР.
В частности, в список была включена компания по производству одежды PVH Corp., владеющая такими брендами, как Tommy Hilfiger и Calvin Klein. А также биотехнологическая компания Illumina, Inc.
“Указанные компании нарушили принципы нормальной рыночной торговли, прекратили нормальные сделки с китайскими предприятиями и ввели дискриминационные меры в их отношении, что нанесло серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний”, - говорится в заявлении на сайте ведомства.