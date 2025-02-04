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Китай ввел экспортный контроль на товары, связанные с металлами - РИА Новости, 04.02.2025
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08:57 04.02.2025 (обновлено: 09:40 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/kitaj-1997232228.html
Китай ввел экспортный контроль на товары, связанные с металлами
Китай ввел экспортный контроль на товары, связанные с металлами - РИА Новости, 04.02.2025
Китай ввел экспортный контроль на товары, связанные с металлами
Китай вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с рядом редких металлов, сообщило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:57:00+03:00
2025-02-04T09:40:00+03:00
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с рядом редких металлов, сообщило министерство коммерции КНР.В частности, контроль вводится в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.В ведомстве пояснили, что соответствующие меры принимаются “в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению”.Экспортерам соответствующих товаров необходимо будет получить разрешение департамента коммерции Госсовета КНР. Меры вступают в силу с момента публикации.
https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html
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китай, в мире
Китай, В мире
Китай ввел экспортный контроль на товары, связанные с металлами

Китай ввел экспортный контроль на товары, связанные с редкими металлами

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с рядом редких металлов, сообщило министерство коммерции КНР.
В частности, контроль вводится в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.
В ведомстве пояснили, что соответствующие меры принимаются “в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению”.
Экспортерам соответствующих товаров необходимо будет получить разрешение департамента коммерции Госсовета КНР. Меры вступают в силу с момента публикации.
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