https://ria.ru/20250204/kitaj-1997232228.html

Китай ввел экспортный контроль на товары, связанные с металлами

Китай ввел экспортный контроль на товары, связанные с металлами - РИА Новости, 04.02.2025

Китай ввел экспортный контроль на товары, связанные с металлами

Китай вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с рядом редких металлов, сообщило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:57:00+03:00

2025-02-04T08:57:00+03:00

2025-02-04T09:40:00+03:00

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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с рядом редких металлов, сообщило министерство коммерции КНР.В частности, контроль вводится в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.В ведомстве пояснили, что соответствующие меры принимаются “в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению”.Экспортерам соответствующих товаров необходимо будет получить разрешение департамента коммерции Госсовета КНР. Меры вступают в силу с момента публикации.

https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html

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