https://ria.ru/20250204/kiev-1997239965.html

В Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на помощь

В Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на помощь - РИА Новости, 04.02.2025

В Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на помощь

В Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:43:00+03:00

2025-02-04T09:43:00+03:00

2025-02-04T09:43:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского, сообщает газета Financial Times. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "(Заявление Трампа - ред.), похоже, совпадает с "планом победы", который ему предоставили осенью... Мы готовы работать с Америкой", - приводит издание слова источника, близкого к Зеленскому. Источник подчеркнул, что Украина предложила Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов. Ранее газета сообщала, что Зеленский, пытаясь заинтересовать Трампа, представил ему свой так называемый "план победы" еще в сентябре во время встречи в Нью-Йорке, американского политика заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими. Зеленский 18 октября 2024 года представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997216530.html

https://ria.ru/20250203/peregovory-1997196167.html

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997146096.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, мария захарова, нато