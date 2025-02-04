https://ria.ru/20250204/kiev-1997222779.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 04.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Freeдом" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:20:00+03:00
2025-02-04T06:20:00+03:00
2025-02-04T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Freeдом" в Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", — указано в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы