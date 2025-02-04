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В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2025
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:17:00+03:00
2025-02-04T06:17:00+03:00
2025-02-04T06:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 6.00 мск. Ранее во вторник тревога уже звучала в Киеве, но позднее была отменена. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу