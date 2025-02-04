https://ria.ru/20250204/kiev-1997222616.html

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2025

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:17:00+03:00

2025-02-04T06:17:00+03:00

2025-02-04T06:18:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 6.00 мск. Ранее во вторник тревога уже звучала в Киеве, но позднее была отменена. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины