В Херсоне прогремели очередные взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне повторные взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрывах в городе.
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"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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