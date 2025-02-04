https://ria.ru/20250204/kherson-1997397085.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 04.02.2025

В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T22:33:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."В Херсоне слышны взрывы", — говорится в посте.Во вторник днем местные СМИ также писали о взрывах в городе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент в подконтрольной ВСУ части региона звучала воздушная тревога. Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и ведет обстрелы населенных пунктов. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997219544.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

херсон

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