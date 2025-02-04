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Начались переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе - РИА Новости, 04.02.2025
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16:21 04.02.2025 (обновлено: 17:36 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/khamas-1997342153.html
Начались переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе
Начались переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе - РИА Новости, 04.02.2025
Начались переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе
Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:21:00+03:00
2025-02-04T17:36:00+03:00
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 4 фев — РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа."Контакты и переговоры по второму этапу начались", — сказал он.С 19 января Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боев, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Тель-Авивом и Тегераном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия выросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Кроме того, Израиль позволил жителям анклава вернуться с юга на север.На 16-й день стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод военных ЦАХАЛ.Гаранты мирного процесса обсуждают и третий этап, включающий обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997288816.html
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в мире, хамас, израиль, ливан, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, катар, египет
В мире, ХАМАС, Израиль, Ливан, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Катар, Египет
Начались переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе

ХАМАС сообщило о начале переговоров по второму этапу прекращения огня в Газе

© AP Photo / Jehad AlshrafiПрибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
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КАИР, 4 фев — РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
"Контакты и переговоры по второму этапу начались", — сказал он.
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Вчера, 12:47
С 19 января Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боев, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Тель-Авивом и Тегераном.

Это второе перемирие за время конфликта, начавшегося 7 октября 2023-го. Первое заключили в ноябре того же года, оно продержалось всего шесть дней.

В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия выросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Кроме того, Израиль позволил жителям анклава вернуться с юга на север.
На 16-й день стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод военных ЦАХАЛ.
Гаранты мирного процесса обсуждают и третий этап, включающий обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
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В миреХАМАСИзраильЛиванЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуКатарЕгипет
 
 
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