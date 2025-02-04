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В Совфеде предложили идентифицировать белых хакеров через Госуслуги - РИА Новости, 04.02.2025
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07:15 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/khakery-1997224857.html
В Совфеде предложили идентифицировать белых хакеров через Госуслуги
В Совфеде предложили идентифицировать белых хакеров через Госуслуги - РИА Новости, 04.02.2025
В Совфеде предложили идентифицировать белых хакеров через Госуслуги
Сенатор, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин обратился в Минцифры РФ с просьбой рассмотреть возможность идентификации... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:15:00+03:00
2025-02-04T07:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сенатор, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин обратился в Минцифры РФ с просьбой рассмотреть возможность идентификации "белых" хакеров через портал "Госуслуги", копия документа есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что в Совфеде разработан законопроект, вводящий в российское законодательство деятельность независимых программистов ("белых" хакеров), которые будут заниматься поиском уязвимостей объектов информационной инфраструктуры РФ, их деятельность будет лицензироваться Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). "Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассмотреть целесообразность использования Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) (портал "Госуслуги" - ред.) в качестве идентификации исследователей, осуществляющих поиск уязвимостей в отношении программ для электронных вычислительных машин, программно-аппаратных комплексов в рамках проекта федерального закона "О деятельности по поиску уязвимостей и оценке уровня защищенности объектов информационной инфраструктуры", - говорится в решении секции Совета по развитию цифровой экономики при СФ за подписью Шейкина. В беседе с РИА Новости сенатор пояснил, что в настоящее время соответствующий законопроект проходит этап обсуждения с "заинтересованными ведомствами и участниками рынка". "Законопроект согласно решению по итогам мероприятия направлен в адрес Минцифры РФ, ФСТЭК России, Генеральную прокуратуру РФ, МВД России для рассмотрения и предоставления позиции. После получения ответов от заинтересованных ведомств и отзыва правительства РФ документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму", - констатировал политик.
https://ria.ru/20240525/khakery-1948286610.html
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общество, технологии, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
В Совфеде предложили идентифицировать белых хакеров через Госуслуги

Сенатор Шейкин предложил идентифицировать белых хакеров через Госуслуги

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сенатор, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин обратился в Минцифры РФ с просьбой рассмотреть возможность идентификации "белых" хакеров через портал "Госуслуги", копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что в Совфеде разработан законопроект, вводящий в российское законодательство деятельность независимых программистов ("белых" хакеров), которые будут заниматься поиском уязвимостей объектов информационной инфраструктуры РФ, их деятельность будет лицензироваться Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
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"Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассмотреть целесообразность использования Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) (портал "Госуслуги" - ред.) в качестве идентификации исследователей, осуществляющих поиск уязвимостей в отношении программ для электронных вычислительных машин, программно-аппаратных комплексов в рамках проекта федерального закона "О деятельности по поиску уязвимостей и оценке уровня защищенности объектов информационной инфраструктуры", - говорится в решении секции Совета по развитию цифровой экономики при СФ за подписью Шейкина.
В беседе с РИА Новости сенатор пояснил, что в настоящее время соответствующий законопроект проходит этап обсуждения с "заинтересованными ведомствами и участниками рынка".
"Законопроект согласно решению по итогам мероприятия направлен в адрес Минцифры РФ, ФСТЭК России, Генеральную прокуратуру РФ, МВД России для рассмотрения и предоставления позиции. После получения ответов от заинтересованных ведомств и отзыва правительства РФ документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму", - констатировал политик.
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