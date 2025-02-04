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В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой вредоносной программе - РИА Новости, 04.02.2025
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13:21 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/kasperskij-1997300741.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой вредоносной программе
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой вредоносной программе - РИА Новости, 04.02.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой вредоносной программе
Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросетей крадет данные на фото в iOS и Android-смартфонах, а затем на зараженных гаджетах крадет данные от... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:21:00+03:00
2025-02-04T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросетей крадет данные на фото в iOS и Android-смартфонах, а затем на зараженных гаджетах крадет данные от криптокошельков, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского", добавив, что пока атаки нацелены на пользователей из Азии и Европы, а вредоносную программу скачали из Google Play уже более 242 тысяч раз. "Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в App Store, Google Play и на неофициальных площадках ранее неизвестный троянец для кражи данных со смартфонов… Стилер крадет данные от криптокошельков жертв. Пока атаки SparkCat нацелены преимущественно на пользователей Android- и iOS-смартфонов в странах Европы и Азии. Однако специалисты не исключают, что с подобной киберугрозой могут столкнуться люди и в других регионах, в том числе в России. Программы, в которые был встроен вредоносный модуль, скачали из Google Play более 242 тысяч раз", - сообщили в компании. Так, на зараженном смартфоне SparkCat запрашивает доступ к просмотру фото. Затем анализирует текст на изображениях в галерее, используя модель оптического распознавания символов (OCR). Если стилер обнаружит ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам. Цель атакующих - найти фразы для восстановления доступа к криптокошелькам, чтобы заполучить цифровые активы жертв. Кроме того, зловред может красть и другие данные, например, содержание сообщений или пароли, если они есть на скриншотах, добавили в компании. "В App Store регулярно проникали различные скам- и мошеннические приложения, однако это первый известный случай интеграции вредоносной программы, крадущей данные пользователя, в приложениях в официальном магазине", - прокомментировал эксперт компании по кибербезопасности Сергей Пузан. Он отметил, что некоторые сервисы, например, доставки еды, выглядят вполне легитимными, тогда как другие, очевидно, являются приманкой. "Мы видели несколько схожих "мессенджеров" с заявленными функциями ИИ от одного и того же разработчика", - добавил он. По словам другого эксперта по кибербезопасности Дмитрия Калинина, опасность обнаруженного троянца заключается в том, что он смог проникнуть в официальные маркеты. При этом разрешение на чтение галереи, к которой пытается получить доступ зловред, порой необходимо для корректной работы приложения и запрашивается в необходимых для этого местах, например при обращении в службу поддержки. Эта кампания разрушает стереотипы о том, что вредоносных приложений под iOS не существует, а Android-угрозы неактуальны для владельцев устройств Apple, заверил он. В компании порекомендовали владельцам смартфонов регулярно обновлять операционную систему (ОС) и установленные приложения, не хранить в галерее скриншоты с конфиденциальной информацией, в том числе фразы для восстановления доступа к криптовалютным кошелькам. Также стоит использовать надёжное защитное решение на всех своих устройствах и по возможности отказаться от предоставления приложению полного доступа к галерее.
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технологии, азия, европа, россия, google, лаборатория касперского, android
Технологии, Азия, Европа, Россия, Google, Лаборатория Касперского, Android
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой вредоносной программе

Kaspersky: хакеры стали красть данные на фото на смартфоне с помощью нейросетей

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросетей крадет данные на фото в iOS и Android-смартфонах, а затем на зараженных гаджетах крадет данные от криптокошельков, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского", добавив, что пока атаки нацелены на пользователей из Азии и Европы, а вредоносную программу скачали из Google Play уже более 242 тысяч раз.
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в App Store, Google Play и на неофициальных площадках ранее неизвестный троянец для кражи данных со смартфонов… Стилер крадет данные от криптокошельков жертв. Пока атаки SparkCat нацелены преимущественно на пользователей Android- и iOS-смартфонов в странах Европы и Азии. Однако специалисты не исключают, что с подобной киберугрозой могут столкнуться люди и в других регионах, в том числе в России. Программы, в которые был встроен вредоносный модуль, скачали из Google Play более 242 тысяч раз", - сообщили в компании.
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Так, на зараженном смартфоне SparkCat запрашивает доступ к просмотру фото. Затем анализирует текст на изображениях в галерее, используя модель оптического распознавания символов (OCR). Если стилер обнаружит ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам. Цель атакующих - найти фразы для восстановления доступа к криптокошелькам, чтобы заполучить цифровые активы жертв. Кроме того, зловред может красть и другие данные, например, содержание сообщений или пароли, если они есть на скриншотах, добавили в компании.
"В App Store регулярно проникали различные скам- и мошеннические приложения, однако это первый известный случай интеграции вредоносной программы, крадущей данные пользователя, в приложениях в официальном магазине", - прокомментировал эксперт компании по кибербезопасности Сергей Пузан. Он отметил, что некоторые сервисы, например, доставки еды, выглядят вполне легитимными, тогда как другие, очевидно, являются приманкой. "Мы видели несколько схожих "мессенджеров" с заявленными функциями ИИ от одного и того же разработчика", - добавил он.
По словам другого эксперта по кибербезопасности Дмитрия Калинина, опасность обнаруженного троянца заключается в том, что он смог проникнуть в официальные маркеты. При этом разрешение на чтение галереи, к которой пытается получить доступ зловред, порой необходимо для корректной работы приложения и запрашивается в необходимых для этого местах, например при обращении в службу поддержки. Эта кампания разрушает стереотипы о том, что вредоносных приложений под iOS не существует, а Android-угрозы неактуальны для владельцев устройств Apple, заверил он.
В компании порекомендовали владельцам смартфонов регулярно обновлять операционную систему (ОС) и установленные приложения, не хранить в галерее скриншоты с конфиденциальной информацией, в том числе фразы для восстановления доступа к криптовалютным кошелькам. Также стоит использовать надёжное защитное решение на всех своих устройствах и по возможности отказаться от предоставления приложению полного доступа к галерее.
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