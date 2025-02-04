https://ria.ru/20250204/kasatkin-1997227617.html

Дмитрий Касаткин: более 20 тысяч латвийцев интересует переселение в Россию

Дмитрий Касаткин: более 20 тысяч латвийцев интересует переселение в Россию - РИА Новости, 04.02.2025

Дмитрий Касаткин: более 20 тысяч латвийцев интересует переселение в Россию

Латвия, несмотря на антироссийскую риторику, продолжает торговать с Россией, заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин. В... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:00:00+03:00

2025-02-04T09:00:00+03:00

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Латвия, несмотря на антироссийскую риторику, продолжает торговать с Россией, заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин. В интервью агентству он также рассказал о том, почему Рига продолжит свой русофобский курс в новом году, сколько латвийцев хотят иммигрировать в Россию и из-за чего россияне покидают республику.– Дмитрий Витальевич, Латвия – одна из наиболее агрессивно настроенных к России стран, однако продолжает торговлю с ней. Почему страна, несмотря на свою антироссийскую политику, не отходит от экономической кооперации с Россией?– Да, Латвия наряду с систематической антироссийской риторикой продолжает, тем не менее, экономическое взаимодействие с Россией. Причина этого – заинтересованность населения и бизнеса в сохранении двусторонней торговли. Особенно на фоне долгосрочного ухудшения социально-экономического положения самой Латвии. Об этом недвусмысленно говорит статистика. По данным Всемирного банка, ВВП страны в 2024 году вырос на 0,1%, инфляция составила 1,3%, потребительские цены выросли на 3,3%. Латвия – одна из лидеров ЕС по снижению инвестиционной привлекательности, госдолгу, дефициту бюджета, оттоку и сокращению численности населения, а также уровню доверия населения к институтам власти. Все это подтверждает официальная статистика.Такой застой в латвийской экономике стал следствием в том числе и проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с нашей страной.– Сколько по итогам 2024 года составил товарооборот? По каким позициям идет активная торговля?– Двусторонняя торговля между Латвией и Россией заметно сократилась: за 11 месяцев 2024 года латвийский импорт составил 369,1 миллиона евро (в основном – сжиженные углеводороды, жмых масленичных, зерновые), экспорт – 961,4 миллиона евро (алкоголь, текстиль, лекарства). Частично сохранилось задействование под российские товары транспортного потенциала Латвийской Республики – за год через Латвию было перевезено более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции. Возрастает роль Латвии как канала реэкспорта товаров в Россию – наиболее наглядно это видно на примере поставок нам из этой страны спиртных напитков (в основном – виски), электроники, экзотических фруктов.Таким образом в торговле между Латвией и Россией наблюдается своего рода парадокс. Руководство этой страны призывает свернуть все экономические связи с Москвой и активно участвует в выработке очередных санкционных пакетов ЕС, а торговля, несмотря ни на что, сохраняется и даже на каких-то направлениях растет.– Россия ранее заявила досудебные претензии Латвии из-за дискриминации русских. В какие международные инстанции поданы жалобы? Есть ли уже подвижки в деле?– Досудебные претензии Риге были выдвинуты по дипломатическим каналам в связи с несоблюдением латвийскими властями международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. Поводом для этого стали целенаправленные многолетние и систематические нарушения прав русскоязычного населения республики, включая ущемление прав "неграждан", преследование активистов нашей диаспоры, введение запрета на получение образования на русском языке и его вытеснение из всех сфер общественной жизни. К вопиющим примерам нарушения прав человека можно отнести и реализацию дискриминационного миграционного законодательства, в результате которого депортациям подвергаются держатели отечественных паспортов, ликвидацию российско-советского мемориального наследия, восхваление и героизацию нацистских преступников и так далее.Все подобные факты подробно фиксируются и на регулярной основе доводятся до сведения латвийской стороны, однако, к сожалению, не получают должного внимания и реакции со стороны официальной Риги. Как известно, после досудебной стадии процедура разрешения разногласий осуществляется в Международном суде ООН, однако не хотелось бы доводить дело до этой крайней меры.Вместе с тем должен подчеркнуть, что ведение "правочеловеческого досье" в нынешних реалиях является неотъемлемой и крайней важной составляющей работы наших дипломатов. Совместными усилиями МИД России и правозащитных структур продолжаем привлекать к этой насущной проблематике внимание функционеров Постоянного совета ОБСЕ, ЮНЕСКО, а также профильных международных НПО.– Латвия планомерно выдворяет из страны россиян, требуя сдавать экзамен по латвийскому языку для получения ВНЖ. Обращаются ли российские граждане с жалобами в посольство РФ? Сколько уже человек покинули Латвию?– Выдворение жителей Латвии за незнание ими латышского языка представляет собой беспрецедентную и бесчеловечную практику сведения счетов с пожилыми людьми по этноконфессиональному признаку. Вновь вынуждены обратить внимание, что большинство из них являются коренными жителями республики и в свое время внесли весомый вклад в становление и развитие этой страны, активно участвовали в возведении ее современной инфраструктуры.За более чем два года реализации дискриминационных миграционных норм, обязавших наших граждан доказать владение латышским языком и заполнить русофобские опросники, антигуманной процедуре депортации подверглись шесть россиян. Еще более тысячи росграждан были вынуждены покинуть республику в добровольно-принудительном порядке, поскольку вследствие аннулирования ВЖН они лишились здесь базовых социально-экономических благ, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности. В частности, столкнулись с невозможностью получения пенсионных и социальных выплат, отсутствием доступа в медицинские учреждения, закрытием банковских счетов и так далее. Эти целенаправленные усилия Риги, приводящие к поражению в правах наших соотечественников, привели к еще большему оттоку населению из Латвии.– Есть ли обращения от граждан Латвии, которые хотят иммигрировать в Россию? Сколько таких обращений зафиксировано?– В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций. Для сравнения: несколькими годами ранее такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами.Ведем также активную работу в рамках реализации указа президента Российской Федерации № 702 от 19 августа 2024 года "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Интерес латвийцев к переселению в нашу страну в рамках данного нормативно-правового акта, как показывает практика, тоже не мал.– В Латвии готовятся поправки к закону о нацбезопасности, согласно которым, в частности, предполагается запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры в стране. Как это можно прокомментировать? Является ли это очередным способом латвийских властей выдавить русских из всех сфер жизни Латвии?– Посольство внимательно следит за развитием ситуации вокруг всех антироссийских инициатив латвийских властей. Упомянутые законодательные поправки, предполагающие запрет на замещение руководящих и рядовых должностей гражданами России и Белоруссии на объектах критической инфраструктуры, уже подготовлены министерством внутренних дел Латвийской Республики и в срочном порядке переданы на согласование в кабмин. Более того, сегодня в сейме также рассматриваются вопросы введения для россиян и белорусов ограничений на приобретение недвижимости в Латвии и дополнительных проверочных мероприятий в отношении путешественников из стран СНГ при пересечении латвийской границы.На наш взгляд, подобные действия местных законотворцев являются продолжением политики тотальной дерусификации, реализуемой Ригой во всех сферах общественной жизни, а также свидетельствуют об их ярых намерениях и в новом году придерживаться русофобского курса, основанного на варварской дискриминации наших сограждан и граждан дружественных нам государств.Со своей стороны предпринимаем всяческие меры по своевременному реагированию на такие враждебные выпады, защите интересов наших соотечественников и привлечению внимания международных правовых структур к данной проблематике.

https://ria.ru/20250131/kreml-1996616330.html

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