https://ria.ru/20250204/karachaevo-cherkesija-1997372227.html
Помощница главы СК по КЧР шьет своему псу костюмы известных героев
Помощница главы СК по КЧР шьет своему псу костюмы известных героев - РИА Новости, 04.02.2025
Помощница главы СК по КЧР шьет своему псу костюмы известных героев
Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Карина Бекижева в свободное от работы время шьет для своего пса Баки наряды... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:28:00+03:00
2025-02-04T18:28:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 4 фев - РИА Новости. Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Карина Бекижева в свободное от работы время шьет для своего пса Баки наряды известных кино- и мультгероев: Капитана Америки из серии фильмов "Мстители", Леви и Микаса из аниме "Атака Титанов", Мегамозга из одноименного мультфильма. "Реакция людей, когда они видят одетого в костюмчик Баки, меня очень умиляет. Когда прохожие узнают и говорят, в честь какого героя одет Баки, – это меня невероятно радует. А когда они слышат имя и спрашивают не в честь ли "Зимнего солдата" он назван, я пребываю вне себя от радости. Баки тоже неимоверно счастлив, когда прохожие начинают его гладить, чесать за ушком, говорить ему всякие приятные словечки. Баки очень любит внимание к себе и похвалу, он буквально тает в руках, как снежинка, пока его гладишь", - рассказала РИА Новости Карина. Девушка начинала профессиональный путь в канцелярии межрайонного следственного отдела. Проработав там три года, стала следователем. После перевелась в следственный отдел города Черкесск, оттуда - в Первый отдел по расследованию особо важных дел. Сейчас она старший помощник руководителя следственного управления и работает со СМИ. Карина рассказала, что давно мечтала о собаке, но напряженный рабочий график следователя не позволял завести питомца. После перевода в новый отдел, график стал спокойнее и стабильнее, и Карина отправилась к заводчику в Тулу за щенком. "Я уже даже придумала ему имя – Персик и сделала красивый значок на шею с кличкой. Приехала к заводчице Наталье, она показала мне щенка. В этот момент из другой комнаты выбежал другой щенок и подбежал ко мне. Он сел рядом и просто стал на меня смотреть и никуда не уходил... Это был момент будто из фильма, когда время вдруг останавливается", - поделилась Карина историей встречи с Баки. По паспорту, отмечает хозяйка, щенка зовут "Имбирный пряник из Тульской губернии", но для удобства она зовет его Баки. Их прогулки становятся позитивными и вдохновляющими моментами в жизни следователя Бекижевой, а творческие минуты за созданием костюмов помогают отвлечься и набраться сил перед работой.
https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html
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россия, черкесск, тула, следственный комитет россии (ск рф), общество
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Помощница главы СК по КЧР шьет своему псу костюмы известных героев
Помощница главы СК по КЧР Карина Бекижева шьет псу Баки костюмы известных героев
ПЯТИГОРСК, 4 фев - РИА Новости. Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Карина Бекижева в свободное от работы время шьет для своего пса Баки наряды известных кино- и мультгероев: Капитана Америки из серии фильмов "Мстители", Леви и Микаса из аниме "Атака Титанов", Мегамозга из одноименного мультфильма.
"Реакция людей, когда они видят одетого в костюмчик Баки, меня очень умиляет. Когда прохожие узнают и говорят, в честь какого героя одет Баки, – это меня невероятно радует. А когда они слышат имя и спрашивают не в честь ли "Зимнего солдата" он назван, я пребываю вне себя от радости. Баки тоже неимоверно счастлив, когда прохожие начинают его гладить, чесать за ушком, говорить ему всякие приятные словечки. Баки очень любит внимание к себе и похвалу, он буквально тает в руках, как снежинка, пока его гладишь", - рассказала РИА Новости Карина.
Девушка начинала профессиональный путь в канцелярии межрайонного следственного отдела. Проработав там три года, стала следователем. После перевелась в следственный отдел города Черкесск
, оттуда - в Первый отдел по расследованию особо важных дел. Сейчас она старший помощник руководителя следственного управления и работает со СМИ.
Карина рассказала, что давно мечтала о собаке, но напряженный рабочий график следователя не позволял завести питомца. После перевода в новый отдел, график стал спокойнее и стабильнее, и Карина отправилась к заводчику в Тулу
за щенком.
"Я уже даже придумала ему имя – Персик и сделала красивый значок на шею с кличкой. Приехала к заводчице Наталье, она показала мне щенка. В этот момент из другой комнаты выбежал другой щенок и подбежал ко мне. Он сел рядом и просто стал на меня смотреть и никуда не уходил... Это был момент будто из фильма, когда время вдруг останавливается", - поделилась Карина историей встречи с Баки.
По паспорту, отмечает хозяйка, щенка зовут "Имбирный пряник из Тульской губернии", но для удобства она зовет его Баки. Их прогулки становятся позитивными и вдохновляющими моментами в жизни следователя Бекижевой, а творческие минуты за созданием костюмов помогают отвлечься и набраться сил перед работой.