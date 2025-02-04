https://ria.ru/20250204/kanada-1997235527.html

В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, заявил посол России

В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, заявил посол России - РИА Новости, 04.02.2025

В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, заявил посол России

В Канаде наблюдается сильный всплеск антиамериканских настроений на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно введения пошлин на канадские товары,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:27:00+03:00

2025-02-04T09:27:00+03:00

2025-02-04T14:56:00+03:00

в мире

канада

сша

россия

олег степанов

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Канаде наблюдается сильный всплеск антиамериканских настроений на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно введения пошлин на канадские товары, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов. "В Канаде, что сейчас происходит на фоне угроз Трампа, здесь сильный всплеск антиамериканизма. Последние две хоккейные игры прошли, и баскетбольная игра между канадскими и американскими командами. Во время исполнения гимна США… перед матчем… освистывали американский гимн, кричали разные вещи нелитературные", - сказал Степанов в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что и случайные люди на улице придерживаются антиамериканских взглядов, проклинают Штаты. "В магазинах мелкий, средний и крупный бизнес ведет кампанию "Покупай канадское". Собираются убирать с полок американские товары", - рассказал посол. Степанов отметил, что для России ничего не меняется, текущая канадская власть не отступит от своего антироссийского курса.

https://ria.ru/20250202/kanada-1996857014.html

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в мире, канада, сша, россия, олег степанов, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады