США приостановили введение пошлин на товары из Канады
Трюдо: США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады
Граница между США и Канадой. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин против Оттавы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
В понедельник американский лидер не исключил, что Оттава сможет избежать этой меры, если ей удастся достичь договоренности с Вашингтоном.
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"Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе", — говорится в сообщении.
Трюдо добавил, что Канада также внесет наркокартели в список террористических организаций, обеспечит круглосуточный контроль границы, а также запустит совместное с США подразделение для борьбы с организованной преступностью, наркотрафиком и отмыванием денег.
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"Канада внедряет наш план пограничного контроля стоимостью 1,3 миллиарда долларов (0,9 миллиарда долларов США. — Прим. ред.), укрепляя границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом, улучшая координацию с нашими американскими партнерами и увеличивая ресурсы для прекращения потока фентанила. Почти десять тысяч человек на границе работают и будут работать над защитой границы", — подчеркнул он.
Накануне Трамп объявил о приостановке введения пошлин против Мехико на месяц после того, как стороны договорились о направлении десяти тысяч мексиканских военнослужащих на общую границу для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.
Президент США подписал указы о введении с 4 февраля импортных пошлин в размере 25 процентов на все товары из Мексики и Канады, во втором случае исключение составляют энергоресурсы, на них ставка составит десять процентов. Штаты также вводят десятипроцентные пошлины на китайскую продукцию дополнительно к тем, что уже действуют.
Как отметил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет, эти меры направлены на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны. Он указал, что поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой и только за прошлый год из-за него погибли около ста тысяч американцев.