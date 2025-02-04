https://ria.ru/20250204/kanada-1997204461.html

США приостановили введение пошлин на товары из Канады

США приостановили введение пошлин на товары из Канады - РИА Новости, 04.02.2025

США приостановили введение пошлин на товары из Канады

Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин против Оттавы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T00:45:00+03:00

2025-02-04T00:45:00+03:00

2025-02-04T06:45:00+03:00

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канада

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в мире

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джастин трюдо

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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин против Оттавы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом.В понедельник американский лидер не исключил, что Оттава сможет избежать этой меры, если ей удастся достичь договоренности с Вашингтоном."Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе", — говорится в сообщении.Трюдо добавил, что Канада также внесет наркокартели в список террористических организаций, обеспечит круглосуточный контроль границы, а также запустит совместное с США подразделение для борьбы с организованной преступностью, наркотрафиком и отмыванием денег."Канада внедряет наш план пограничного контроля стоимостью 1,3 миллиарда долларов (0,9 миллиарда долларов США. — Прим. ред.), укрепляя границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом, улучшая координацию с нашими американскими партнерами и увеличивая ресурсы для прекращения потока фентанила. Почти десять тысяч человек на границе работают и будут работать над защитой границы", — подчеркнул он.Накануне Трамп объявил о приостановке введения пошлин против Мехико на месяц после того, как стороны договорились о направлении десяти тысяч мексиканских военнослужащих на общую границу для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.Президент США подписал указы о введении с 4 февраля импортных пошлин в размере 25 процентов на все товары из Мексики и Канады, во втором случае исключение составляют энергоресурсы, на них ставка составит десять процентов. Штаты также вводят десятипроцентные пошлины на китайскую продукцию дополнительно к тем, что уже действуют.Как отметил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет, эти меры направлены на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны. Он указал, что поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой и только за прошлый год из-за него погибли около ста тысяч американцев.

https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, канада, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, дональд трамп, джастин трюдо