https://ria.ru/20250204/kalashnikov-1997301693.html
"Калашников" отгрузил первую партию новых АК-12
"Калашников" отгрузил первую партию новых АК-12 - РИА Новости, 04.02.2025
"Калашников" отгрузил первую партию новых АК-12
"Калашников" отгрузил первую в текущем году партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года, сообщил концерн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:33:00+03:00
2025-02-04T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Калашников" отгрузил первую в текущем году партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "АО "Концерн "Калашников" отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика", - говорится в сообщении концерна. Так как АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне, отмечают в "Калашникове". "Калашников" "не только раньше срока выполняет свои контрактные обязательства, но и постоянно улучшает выпускаемую продукцию, от качества которой зависит жизнь военнослужащих", подчеркнул генеральный директор концерна Алан Лушников.
https://ria.ru/20241223/kalashnikov-1990843985.html
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безопасность, россия, ак-12
Безопасность, Россия, АК-12
"Калашников" отгрузил первую партию новых АК-12
"Калашников" отгрузил первую партию усовершенствованных автоматов АК-12