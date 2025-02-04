https://ria.ru/20250204/kalashnikov-1997301693.html

"Калашников" отгрузил первую партию новых АК-12

"Калашников" отгрузил первую партию новых АК-12 - РИА Новости, 04.02.2025

"Калашников" отгрузил первую партию новых АК-12

"Калашников" отгрузил первую в текущем году партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года, сообщил концерн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:33:00+03:00

2025-02-04T13:33:00+03:00

2025-02-04T13:33:00+03:00

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ак-12

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Калашников" отгрузил первую в текущем году партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "АО "Концерн "Калашников" отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика", - говорится в сообщении концерна. Так как АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне, отмечают в "Калашникове". "Калашников" "не только раньше срока выполняет свои контрактные обязательства, но и постоянно улучшает выпускаемую продукцию, от качества которой зависит жизнь военнослужащих", подчеркнул генеральный директор концерна Алан Лушников.

https://ria.ru/20241223/kalashnikov-1990843985.html

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безопасность, россия, ак-12