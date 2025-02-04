https://ria.ru/20250204/kakhovka-1997323952.html

При ударе ВСУ по Каховке пострадала женщина

При ударе ВСУ по Каховке пострадала женщина - РИА Новости, 04.02.2025

При ударе ВСУ по Каховке пострадала женщина

Украинские войска нанесли удар по жилому сектору центра города Каховка Херсонской области, ранена женщина, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:06:00+03:00

2025-02-04T15:06:00+03:00

2025-02-04T15:07:00+03:00

россия

херсонская область

каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому сектору центра города Каховка Херсонской области, ранена женщина, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. Каховка находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне. "Сегодня в Каховке пожилая женщина 1937 года рождения получила осколочное ранение правой ключицы в результате обстрела со стороны украинских боевиков жилого сектора в центре города", - написал Филипчук. По его словам, женщина госпитализирована.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

каховка

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россия, херсонская область , каховка, происшествия