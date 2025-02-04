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При ударе ВСУ по Каховке пострадала женщина - РИА Новости, 04.02.2025
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15:06 04.02.2025 (обновлено: 15:07 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/kakhovka-1997323952.html
При ударе ВСУ по Каховке пострадала женщина
При ударе ВСУ по Каховке пострадала женщина - РИА Новости, 04.02.2025
При ударе ВСУ по Каховке пострадала женщина
Украинские войска нанесли удар по жилому сектору центра города Каховка Херсонской области, ранена женщина, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:06:00+03:00
2025-02-04T15:07:00+03:00
россия
херсонская область
каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому сектору центра города Каховка Херсонской области, ранена женщина, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. Каховка находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне. "Сегодня в Каховке пожилая женщина 1937 года рождения получила осколочное ранение правой ключицы в результате обстрела со стороны украинских боевиков жилого сектора в центре города", - написал Филипчук. По его словам, женщина госпитализирована.
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , каховка, происшествия
Россия, Херсонская область , Каховка, Происшествия
При ударе ВСУ по Каховке пострадала женщина

Глава Каховского округа Филипчук: при ударе в центре Каховки пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому сектору центра города Каховка Херсонской области, ранена женщина, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.
Каховка находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне.
"Сегодня в Каховке пожилая женщина 1937 года рождения получила осколочное ранение правой ключицы в результате обстрела со стороны украинских боевиков жилого сектора в центре города", - написал Филипчук.
По его словам, женщина госпитализирована.
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РоссияХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
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