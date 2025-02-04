https://ria.ru/20250204/kadyrov-1997323004.html
Кадыров показал кадры с пленным, попавшим под мобилизацию на Украине
Кадыров показал кадры с пленным, попавшим под мобилизацию на Украине - РИА Новости, 04.02.2025
Кадыров показал кадры с пленным, попавшим под мобилизацию на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал плененного спецназом "Ахмат" украинского военнослужащего, попавшего под принудительную мобилизацию. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:00:00+03:00
2025-02-04T15:00:00+03:00
2025-02-04T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 4 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал плененного спецназом "Ахмат" украинского военнослужащего, попавшего под принудительную мобилизацию. "Парня зовут Никита. Как и большинство украинских военнослужащих, он попал под принудительную мобилизацию. По его словам, провел 35 дней в учебке. На передовой пленный воевал всего 11 дней - вернее, сидел в окопе. После того как их позиции взяли штурмом, Никита быстро сделал выводы и решил, что плен — куда более разумная альтернатива", - написал Кадыров. Военнослужащий 5-й штурмовой бригады ВСУ, рассказал глава региона, взят в плен спецназом "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ВС России. "Решение о сдаче он принял самостоятельно, без особых уговоров. И это лучший выбор, который может сделать любой, кто оказался на передовой без понимания, за что и ради чего он там находится", — добавил Кадыров.
https://ria.ru/20250115/vsu-1993799942.html
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Украинский военный о принудительной мобилизации и о том, как попал в плен
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал плененного спецназом "Ахмат" украинского военнослужащего, попавшего под принудительную мобилизацию.
2025-02-04T15:00
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рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Кадыров показал кадры с пленным, попавшим под мобилизацию на Украине
Кадыров показал кадры с пленным, попавшим под принудительную мобилизацию