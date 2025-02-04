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Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков - РИА Новости, 04.02.2025
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04:50 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/japonija-1997218704.html
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков - РИА Новости, 04.02.2025
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков
Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр обороны... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:50:00+03:00
2025-02-04T04:50:00+03:00
в мире
украина
япония
гэн накатани
рустем умеров
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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр обороны Японии Гэн Накатани. "Надеюсь, это Украине пригодится", - приводит слова министра агентство Киодо. К июню 2024 года Япония предоставила Украине 101 транспортное средство сил самообороны. Накатани в октябре прошлого года провел встречу со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которой заявил о намерении передать дополнительную помощь. Первая партия из объявленной во вторник помощи в виде шести мини-грузовиков уже отправили на Украину в воскресенье.
https://ria.ru/20241224/ukraina-1991025312.html
https://ria.ru/20241226/yaponiya-1991352894.html
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в мире, украина, япония, гэн накатани, рустем умеров
В мире, Украина, Япония, Гэн Накатани, Рустем Умеров
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков

Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр обороны Японии Гэн Накатани.
"Надеюсь, это Украине пригодится", - приводит слова министра агентство Киодо.
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24 декабря 2024, 15:25
К июню 2024 года Япония предоставила Украине 101 транспортное средство сил самообороны.
Накатани в октябре прошлого года провел встречу со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которой заявил о намерении передать дополнительную помощь. Первая партия из объявленной во вторник помощи в виде шести мини-грузовиков уже отправили на Украину в воскресенье.
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