https://ria.ru/20250204/japonija-1997218704.html

Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков

Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков - РИА Новости, 04.02.2025

Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков

Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр обороны... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:50:00+03:00

2025-02-04T04:50:00+03:00

2025-02-04T04:50:00+03:00

в мире

украина

япония

гэн накатани

рустем умеров

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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр обороны Японии Гэн Накатани. "Надеюсь, это Украине пригодится", - приводит слова министра агентство Киодо. К июню 2024 года Япония предоставила Украине 101 транспортное средство сил самообороны. Накатани в октябре прошлого года провел встречу со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которой заявил о намерении передать дополнительную помощь. Первая партия из объявленной во вторник помощи в виде шести мини-грузовиков уже отправили на Украину в воскресенье.

https://ria.ru/20241224/ukraina-1991025312.html

https://ria.ru/20241226/yaponiya-1991352894.html

украина

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, япония, гэн накатани, рустем умеров