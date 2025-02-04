https://ria.ru/20250204/japonija-1997218704.html
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков - РИА Новости, 04.02.2025
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков
Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр обороны... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:50:00+03:00
2025-02-04T04:50:00+03:00
2025-02-04T04:50:00+03:00
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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Япония направит Украине дополнительно около 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр обороны Японии Гэн Накатани. "Надеюсь, это Украине пригодится", - приводит слова министра агентство Киодо. К июню 2024 года Япония предоставила Украине 101 транспортное средство сил самообороны. Накатани в октябре прошлого года провел встречу со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которой заявил о намерении передать дополнительную помощь. Первая партия из объявленной во вторник помощи в виде шести мини-грузовиков уже отправили на Украину в воскресенье.
https://ria.ru/20241224/ukraina-1991025312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, япония, гэн накатани, рустем умеров
В мире, Украина, Япония, Гэн Накатани, Рустем Умеров
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков
Япония направит Украине 30 внедорожников и малых грузовиков сил самообороны