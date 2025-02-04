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В Великом Устюге в рождественскую ночь родились два ягненка

В Великом Устюге в рождественскую ночь родились два ягненка - РИА Новости, 04.02.2025

В Великом Устюге в рождественскую ночь родились два ягненка

Два ягненка появились на свет в рождественскую ночь у овцы и барана святого Якоба в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:46:00+03:00

2025-02-04T11:46:00+03:00

2025-02-04T14:52:00+03:00

хорошие новости

великий устюг

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дед мороз

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два ягненка появились на свет в рождественскую ночь у овцы и барана святого Якоба в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "В Зоосаде в вотчине Деда Мороза радостное событие. Прямо в рождественскую ночь в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге родились ягнята. Это два очаровательных, крепких мальчика. Потомство дала пара необычной породы – овца и баран святого Якоба. Это древний вид, названный в честь библейского персонажа. У овец святого Якоба чаще всего четыре рога, причем и у самцов, и у самок", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что на экспозиции детеныши овцы святого Якоба появятся в феврале. Их можно будет увидеть в Детском зоопарке Зоосада в вотчине деда Мороза. "С момента своего рождения малыши были переведены в теплый вольер, где им обеспечены все необходимые условия для комфортного роста и развития. Заботливая мама-овца не покидает своих детенышей, обеспечивая их молоком, теплом и защитой", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба. В зоопарке сообщили, что специалисты внимательно следят за состоянием новорожденных, уделяя особое внимание их питанию и благополучию. Пара овец Якоба, которая живет в Зоосаде с 2022 года, уже третий раз становятся родителями. "Прошлый приплод у этой пары был также под Рождество в 2024 году, детенышей их назвали Благо и Веста. Они подросли и позже уехали в другие зоопарки", - пояснили в зоосаде. Овцы Святого Якова - древняя порода, распространенная в Великобритании и Шотландии. Там эти овцы упоминаются с семнадцатого века. Откуда они появились, неизвестно. Современные генетические исследования показывают, что предки этих овец жили в Африке и на юго-западе Азии. Сейчас овец Святого Якова чаще содержат в качестве декоративных животных, хотя от них можно получать шерсть, мясо и молоко. Характер у овец Святого Якова не совсем овечий, по повадкам они больше похожи на коз: более умные, самостоятельные, не очень любят ходить стадами, проявляют лидерство. Поэтому их используют еще и в качестве сторожей для обычных овец.

https://ria.ru/20241014/zubr-1977902984.html

https://ria.ru/20241125/giena-1985527932.html

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Ягнята, родившиеся в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге Два ягненка появились на свет в рождественскую ночь у овцы и барана святого Якоба в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. 2025-02-04T11:46 true PT0M24S

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великий устюг, великобритания, шотландия, дед мороз, светлана акулова, московский зоопарк