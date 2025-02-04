В Великом Устюге в рождественскую ночь родились два ягненка
В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге родились два ягненка
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два ягненка появились на свет в рождественскую ночь у овцы и барана святого Якоба в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"В Зоосаде в вотчине Деда Мороза радостное событие. Прямо в рождественскую ночь в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге родились ягнята. Это два очаровательных, крепких мальчика. Потомство дала пара необычной породы – овца и баран святого Якоба. Это древний вид, названный в честь библейского персонажа. У овец святого Якоба чаще всего четыре рога, причем и у самцов, и у самок", - рассказали в пресс-службе.
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Там уточнили, что на экспозиции детеныши овцы святого Якоба появятся в феврале. Их можно будет увидеть в Детском зоопарке Зоосада в вотчине деда Мороза.
"С момента своего рождения малыши были переведены в теплый вольер, где им обеспечены все необходимые условия для комфортного роста и развития. Заботливая мама-овца не покидает своих детенышей, обеспечивая их молоком, теплом и защитой", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.
В зоопарке сообщили, что специалисты внимательно следят за состоянием новорожденных, уделяя особое внимание их питанию и благополучию. Пара овец Якоба, которая живет в Зоосаде с 2022 года, уже третий раз становятся родителями.
"Прошлый приплод у этой пары был также под Рождество в 2024 году, детенышей их назвали Благо и Веста. Они подросли и позже уехали в другие зоопарки", - пояснили в зоосаде.
Овцы Святого Якова - древняя порода, распространенная в Великобритании и Шотландии. Там эти овцы упоминаются с семнадцатого века. Откуда они появились, неизвестно. Современные генетические исследования показывают, что предки этих овец жили в Африке и на юго-западе Азии. Сейчас овец Святого Якова чаще содержат в качестве декоративных животных, хотя от них можно получать шерсть, мясо и молоко. Характер у овец Святого Якова не совсем овечий, по повадкам они больше похожи на коз: более умные, самостоятельные, не очень любят ходить стадами, проявляют лидерство. Поэтому их используют еще и в качестве сторожей для обычных овец.
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