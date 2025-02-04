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В Великом Устюге в рождественскую ночь родились два ягненка - РИА Новости, 04.02.2025
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Хорошие новости
 
11:46 04.02.2025 (обновлено: 14:52 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/jagnenok-1997272026.html
В Великом Устюге в рождественскую ночь родились два ягненка
В Великом Устюге в рождественскую ночь родились два ягненка - РИА Новости, 04.02.2025
В Великом Устюге в рождественскую ночь родились два ягненка
Два ягненка появились на свет в рождественскую ночь у овцы и барана святого Якоба в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:46:00+03:00
2025-02-04T14:52:00+03:00
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светлана акулова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два ягненка появились на свет в рождественскую ночь у овцы и барана святого Якоба в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "В Зоосаде в вотчине Деда Мороза радостное событие. Прямо в рождественскую ночь в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге родились ягнята. Это два очаровательных, крепких мальчика. Потомство дала пара необычной породы – овца и баран святого Якоба. Это древний вид, названный в честь библейского персонажа. У овец святого Якоба чаще всего четыре рога, причем и у самцов, и у самок", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что на экспозиции детеныши овцы святого Якоба появятся в феврале. Их можно будет увидеть в Детском зоопарке Зоосада в вотчине деда Мороза. "С момента своего рождения малыши были переведены в теплый вольер, где им обеспечены все необходимые условия для комфортного роста и развития. Заботливая мама-овца не покидает своих детенышей, обеспечивая их молоком, теплом и защитой", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба. В зоопарке сообщили, что специалисты внимательно следят за состоянием новорожденных, уделяя особое внимание их питанию и благополучию. Пара овец Якоба, которая живет в Зоосаде с 2022 года, уже третий раз становятся родителями. "Прошлый приплод у этой пары был также под Рождество в 2024 году, детенышей их назвали Благо и Веста. Они подросли и позже уехали в другие зоопарки", - пояснили в зоосаде. Овцы Святого Якова - древняя порода, распространенная в Великобритании и Шотландии. Там эти овцы упоминаются с семнадцатого века. Откуда они появились, неизвестно. Современные генетические исследования показывают, что предки этих овец жили в Африке и на юго-западе Азии. Сейчас овец Святого Якова чаще содержат в качестве декоративных животных, хотя от них можно получать шерсть, мясо и молоко. Характер у овец Святого Якова не совсем овечий, по повадкам они больше похожи на коз: более умные, самостоятельные, не очень любят ходить стадами, проявляют лидерство. Поэтому их используют еще и в качестве сторожей для обычных овец.
https://ria.ru/20241014/zubr-1977902984.html
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Ягнята, родившиеся в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге
Два ягненка появились на свет в рождественскую ночь у овцы и барана святого Якоба в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
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великий устюг, великобритания, шотландия, дед мороз, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Великий Устюг, Великобритания, Шотландия, Дед Мороз, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Великом Устюге в рождественскую ночь родились два ягненка

В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге родились два ягненка

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два ягненка появились на свет в рождественскую ночь у овцы и барана святого Якоба в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"В Зоосаде в вотчине Деда Мороза радостное событие. Прямо в рождественскую ночь в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге родились ягнята. Это два очаровательных, крепких мальчика. Потомство дала пара необычной породы – овца и баран святого Якоба. Это древний вид, названный в честь библейского персонажа. У овец святого Якоба чаще всего четыре рога, причем и у самцов, и у самок", - рассказали в пресс-службе.
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Там уточнили, что на экспозиции детеныши овцы святого Якоба появятся в феврале. Их можно будет увидеть в Детском зоопарке Зоосада в вотчине деда Мороза.
"С момента своего рождения малыши были переведены в теплый вольер, где им обеспечены все необходимые условия для комфортного роста и развития. Заботливая мама-овца не покидает своих детенышей, обеспечивая их молоком, теплом и защитой", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.
В зоопарке сообщили, что специалисты внимательно следят за состоянием новорожденных, уделяя особое внимание их питанию и благополучию. Пара овец Якоба, которая живет в Зоосаде с 2022 года, уже третий раз становятся родителями.
"Прошлый приплод у этой пары был также под Рождество в 2024 году, детенышей их назвали Благо и Веста. Они подросли и позже уехали в другие зоопарки", - пояснили в зоосаде.
Овцы Святого Якова - древняя порода, распространенная в Великобритании и Шотландии. Там эти овцы упоминаются с семнадцатого века. Откуда они появились, неизвестно. Современные генетические исследования показывают, что предки этих овец жили в Африке и на юго-западе Азии. Сейчас овец Святого Якова чаще содержат в качестве декоративных животных, хотя от них можно получать шерсть, мясо и молоко. Характер у овец Святого Якова не совсем овечий, по повадкам они больше похожи на коз: более умные, самостоятельные, не очень любят ходить стадами, проявляют лидерство. Поэтому их используют еще и в качестве сторожей для обычных овец.
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