https://ria.ru/20250204/izbienie-1997303408.html

Житель Омской области, забивший односельчанина до смерти, получил срок

Житель Омской области, забивший односельчанина до смерти, получил срок - РИА Новости, 04.02.2025

Житель Омской области, забивший односельчанина до смерти, получил срок

Житель Омской области, до смерти избивший шедшего по улице с голым торсом мужчину, осужден на 9 лет, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:32:00+03:00

2025-02-04T13:32:00+03:00

2025-02-04T13:32:00+03:00

происшествия

омская область

россия

называевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 4 фев - РИА Новости. Житель Омской области, до смерти избивший шедшего по улице с голым торсом мужчину, осужден на 9 лет, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В июле в деревне Искра Называевского района Омской области местный житель гулял по деревне с голым торсом, ему сделал замечание сидящий в машине пьяный 53-летний мужчина, которому не понравился внешний вид односельчанина. "Произошел конфликт, во время которого подсудимый ударил прохожего головой в лицо, сломав нос, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов руками. Потерпевший скончался на месте", - сообщили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение из хулиганских побуждений тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть потерпевшего". "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе. Он должен будет выплатить родственникам убитого 470 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

https://ria.ru/20250131/peterburg-1996568461.html

https://ria.ru/20250131/sterlitamak-1996654933.html

омская область

россия

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происшествия, омская область, россия, называевский район, следственный комитет россии (ск рф)