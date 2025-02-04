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Житель Омской области, забивший односельчанина до смерти, получил срок
Житель Омской области, забивший односельчанина до смерти, получил срок - РИА Новости, 04.02.2025
Житель Омской области, забивший односельчанина до смерти, получил срок
Житель Омской области, до смерти избивший шедшего по улице с голым торсом мужчину, осужден на 9 лет, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:32:00+03:00
2025-02-04T13:32:00+03:00
2025-02-04T13:32:00+03:00
происшествия
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ОМСК, 4 фев - РИА Новости. Житель Омской области, до смерти избивший шедшего по улице с голым торсом мужчину, осужден на 9 лет, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В июле в деревне Искра Называевского района Омской области местный житель гулял по деревне с голым торсом, ему сделал замечание сидящий в машине пьяный 53-летний мужчина, которому не понравился внешний вид односельчанина. "Произошел конфликт, во время которого подсудимый ударил прохожего головой в лицо, сломав нос, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов руками. Потерпевший скончался на месте", - сообщили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение из хулиганских побуждений тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть потерпевшего". "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе. Он должен будет выплатить родственникам убитого 470 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
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происшествия, омская область, россия, называевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Называевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Омской области, забивший односельчанина до смерти, получил срок
Житель Омской области, забивший мужчину до смерти, получил девять лет колонии