https://ria.ru/20250204/istoriya-1997222921.html

Историк рассказал о малоизвестном факте о Ялтинской конференции 1945 года

Историк рассказал о малоизвестном факте о Ялтинской конференции 1945 года - РИА Новости, 04.02.2025

Историк рассказал о малоизвестном факте о Ялтинской конференции 1945 года

Одним из итогов Ялтинской конференции 1945 года был вопрос, обозначенный советской стороной и касался выдачи СССР советских граждан, бойцов так называемых... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:23:00+03:00

2025-02-04T06:23:00+03:00

2025-02-04T06:23:00+03:00

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германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Одним из итогов Ялтинской конференции 1945 года был вопрос, обозначенный советской стороной и касался выдачи СССР советских граждан, бойцов так называемых "восточных" "добровольческих" формирований, воевавших на стороне Германии, коллаборантов, а также военнопленных и угнанных на принудительные работы, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор КФУ Олег Романько. К маю 1945 года на территории Германии и оккупированных ею государств оказалось, по разным оценкам, около 7 миллионов перемещенных лиц из СССР всех указанных категорий. И если подавляющее большинство "остарбайтеров" - угнанных на работы и военнопленных не имели ничего против возвращения на Родину, то так называемые "добровольцы" и прочие коллаборационисты всеми силами не хотели этого делать, отметил историк. "Вопрос выдачи был принципиально решен на Ялтинской конференции. И самое интересное, что, несмотря на все заверения о демократии, о правах человека, Великобритания со своими давними традициями невыдачи политических беженцев, согласилась, Черчилль в первую очередь согласился с тем, что коллаборационисты, которые окажутся в сфере влияния США и Великобритании, подлежат выдаче в СССР безоговорочно", - сказал Романько. Факты говорят о том, что англичане исходя из политической конъюнктуры, "закрыли глаза" на многие юридические и моральные нюансы процессов выдачи, забыв о разговорах о демократии, отметил историк. Ими были подготовлены и проведены секретные операции, произошедшие в разное время и в разных местах Европы, но объединяло их то, что совершались они всегда обманным путем и с большой жестокостью, сказал он. Так, при выдаче почти 60 тысяч казаков и группы кавказцев, которые были собраны в Австрии, англичане применили оружие, когда члены добровольческих отрядов поняли, что их выдают в СССР и начали разбегаться, которые были собраны в Австрии, англичане применили оружие, когда те поняли, что их выдают в СССР и начали разбегаться. В результате погибло не менее 700 человек, еще до 30 утонуло в реке Драва при попытке бежать, сказал Романько. Позднее, по этой же схеме были выданы члены еще одного крупного "добровольческого" формирования – 2-й дивизии РОА (так называемая "Русская освободительная армия", сотрудничала с гитлеровцами), капитулировавшей перед американцами 8-10 мая 1945 г. в Австрии (1-я дивизия капитулировала несколько раньше перед советскими войсками). Выдача дивизии происходила поэтапно, так как ее личный состав был разбросан по нескольким лагерям: Кемптен (11 августа 1945 г.), Дахау (21 января 1945 г.) и Платтлинг (24 февраля – 13 мая 1946 г.). Каждая "порция" выдаваемых насчитывала от 500 до 1500 человек. Эти репатриации также происходили в сопровождении кровавых эксцессов, но сопротивление было подавлено, а власовцы выданы советским представителям, сказал собеседник агентства. Историк отметил, что среди выданных англичанами офицеров так называемого "Казачьего стана" (военное формирование, воевавшее на стороне фашистов) 1 тысяча 430 были "старыми эмигрантами", в том числе атаман Всевеликого войска Донского генерал-от-кавалерии П.Н. Краснов, генерал-лейтенант А.Г. Шкуро и бывший командир "Дикой дивизии" Султан-Келеч Гирей. Все трое в ходе закрытых судебных разбирательств в СССР были приговорены к смертной казни через повешение. Всего было несколько "волн" перемещений в СССР граждан этих категорий, а в целом, вместе в военнопленными и так называемыми "остарбайтерами" речь шла о миллионах граждан, отметил эксперт. В итоге, в 1943 – 1947 гг., в ходе всех трех "волн" репатриации, западные союзники передали СССР с применением силы более 2,2 миллиона советских граждан, которые проходили службу в коллаборационистских формированиях вооруженных сил фашисткой Германии (в это число также входят члены семей последних и беженцы, группировавшиеся вокруг тех или иных "добровольческих" частей). Из них по прибытии в СССР: 20% – расстреляны или осуждены на 25 лет лагерей; 15-20% – осуждены на 5-10 лет лагерей; 10% – высланы в отдаленные районы Сибири не менее, чем на 6 лет; 15% – посланы на принудительные работы в Кузбасс, Донбасс и районы, разрушенные фашистами, вернуться домой им разрешалось только по истечении срока работ; 15-20% – разрешили вернуться в родные места. Оставшиеся 15-20% – это люди, которым удалось "скрыться" уже в СССР, умершие в дороге или бежавшие на Запад, сказал Романько.

https://ria.ru/20250204/fsb-1997200735.html

https://ria.ru/20250204/fsb-1997202408.html

https://ria.ru/20250204/istoriya-1997206157.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, германия, австрия, казанский (приволжский) федеральный университет, общество