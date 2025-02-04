https://ria.ru/20250204/istoriya-1997212400.html

В СВР рассказали, как проходила Ялтинская конференция

В СВР рассказали, как проходила Ялтинская конференция - РИА Новости, 04.02.2025

В СВР рассказали, как проходила Ялтинская конференция

Великобритания перед началом Ялтинской конференции в 1945 году пыталась склонить руководство США совместно надавить на делегацию СССР, чтобы добиться решений,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T02:42:00+03:00

2025-02-04T02:42:00+03:00

2025-02-04T02:42:00+03:00

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уинстон черчилль

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Великобритания перед началом Ялтинской конференции в 1945 году пыталась склонить руководство США совместно надавить на делегацию СССР, чтобы добиться решений, выгодных британской стороне – об этом свидетельствуют данные, полученные советской внешней разведкой из Лондона незадолго до встречи в Ялте. Во вторник отмечается 80 лет со дня начала Ялтинской конференции, на которой лидеры трех держав (СССР - Иосиф Сталин, США – Франклин Рузвельт, Великобритании – Уинстон Черчилль) приняли решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны, в том числе об условиях капитуляции Германии, о зонах ее оккупации, репарациях, и послевоенного мирного урегулирования. По мнению историков, Ялтинская конференция стала триумфом Советского Союза. Страна, чья армия стояла на подступах к Берлину, могла диктовать свои условия. Во многом успеху советской стороны в Ялте способствовала информация о намерениях Лондона и Вашингтона, полученная отечественной разведкой. Президентская библиотека на своем сайте опубликовала хранящееся в архиве СВР России и полученное в конце января 1945 года агентурное сообщение из Лондона "о позиции британской делегации на будущей трехсторонней встрече глав СССР, США и Великобритании в Крыму". Текст сообщения в свое время был опубликован в сборнике "Очерки истории российской внешней разведки", а сейчас обнародована фотокопия этого документа. О степени его важности свидетельствует то, что даже в опубликованном сейчас варианте нет ни малейшего намека на источник информации. "Предстоящая встреча глав трех правительств представит возможность для достижения тремя великими державами согласованных решений по вопросам, затрагивающим всю международную послевоенную ситуацию. Эта конференция состоится в момент, когда общественное мнение в Америке и, в менее громкой форме здесь (в Великобритании – ред.), обеспокоено контрастом между блестящими грезами о будущем мире международного сотрудничества и суровой действительностью, которая явилась следствием определенных событий в Европе", - говорилось в сообщении. "Поэтому только на такого рода встрече объединенное влияние Америки и этой страны (Великобритании – ред.) можно эффективно использовать для воздействия на разум Сталина. Это может быть достигнуто только в том случае, если Сталин даст указания о повороте советской повседневной политики и соответственно практической деятельности в сторону проведения настоящего сотрудничества. И вполне возможно, что Сталин сейчас, когда победа уже в поле зрения, колеблется между политикой сотрудничества и старой советской линией, создавшейся "в одиночестве", - отмечалось в документе. Согласно позиции британской стороны, решения конференции в Ялте "определят контуры будущего и мы в связи с этим должны составить определенный план подготовки к конференции и, кроме того, там, где это необходимо, добиваться от президента предварительной поддержки наших взглядов". При это британцы называли "несколько преувеличенным" значение, которое американцы иногда придавали тому, чтобы избежать "согласованных усилий", направленных против Москвы. "Этот случай является несомненно тем, в котором поспешные решения по важным вопросам могут нанести непоправимый ущерб, а равно неудача в достижении решения по некоторым вопросам может одинаково причинить вред", - считали в Лондоне. В число вопросов, которые на конференции должны были озвучить Черчилль и министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, входили, в том числе, "вопросы, касающиеся будущего Германии" и "польская проблема". Также предполагалось решить вопросы, которые предстояло поднять "другими участниками конференции" - в том числе, осуществление связи между союзническими армиями". При этом были и вопросы, "которые могут быть подняты другими участниками конференции, но обсуждение которых мы предпочитаем избежать". В эту группу входил вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. По сути, Великобритания хотела не дать СССР усилить свое влияние в Восточной Европе и не позволить Польше стать дружественным Советскому Союзу государством. Также Лондон старался сохранить свое влияние в Южной Европе. Именно вокруг Польши, о составе ее будущего правительства и западных границах государства развернулись самые ожесточенные споры в Ялте. В конечном счете Восточная Европа осталась в советской зоне влияния, а Западная Европа и Средиземноморье – в сфере влияния англо-американцев. Положительно был решен вопрос о создании международной организации безопасности. Участники конференции договорились созвать в Сан-Франциско конференцию для учреждения Организации Объединенных Наций. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Ялте секретное соглашение, подтверждавшее ранее данное Сталиным обещание, что СССР вступит в войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца после капитуляции Германии. По мнению историков, в Ялте делегации Великобритании не удалось добиться задуманного перед конференцией. Поэтому весной 1945 года, еще до окончательного разгрома гитлеровцев, британские военные по заданию Черчилля разработали плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара почти полусотней английских и американских дивизий по позициям советских войск в северо-восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши. Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.

https://ria.ru/20250204/fsb-1997200735.html

https://ria.ru/20250204/fsb-1997202408.html

https://ria.ru/20250204/istoriya-1997206157.html

https://ria.ru/20240901/voyna-1969393711.html

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Дарья Буймова

великобритания, ялта, ссср, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, франклин рузвельт, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире