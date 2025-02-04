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"Кажется идеальной". В США забили тревогу из-за нового российского оружия
"Кажется идеальной". В США забили тревогу из-за нового российского оружия - РИА Новости, 04.02.2025
"Кажется идеальной". В США забили тревогу из-за нового российского оружия
Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" представляет угрозу западным странам из-за своих впечатляющих особенностей, пишет National Interest. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:53:00+03:00
2025-02-04T00:53:00+03:00
2025-02-04T06:55:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" представляет угрозу западным странам из-за своих впечатляющих особенностей, пишет National Interest."Искандер-1000" отличается увеличенным твердотопливным зарядом, новым двигателем и улучшенными системами управления полётом и наведения", — говорится в материале.Отмечается, что ракетный комплекс доказал эффективность в зоне СВО. Так, из-за дальности полета его снарядов, это оружие может поражать цели в глубине территории стран НАТО."Эта ракета кажется идеальной для того, чтобы сбивать хваленые военные самолеты F-16", — констатировал автор.В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы "Искандер" представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, а дальность у "Искандера" больше, отметил российский лидер.
https://ria.ru/20250201/poterya-1996762484.html
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в мире, россия, искандер, нато
В мире, Россия, Искандер, НАТО, Новое оружие России
"Кажется идеальной". В США забили тревогу из-за нового российского оружия
National Interest: "Искандер-1000" представляет угрозу странам НАТО