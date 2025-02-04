https://ria.ru/20250204/iran-1997267316.html

Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве железной дороги

Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве железной дороги - РИА Новости, 04.02.2025

Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве железной дороги

Иран и Россия договорились до марта подписать договор о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара в рамках проекта МТК "Север-Юг", заявил посол Ирана РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:37:00+03:00

2025-02-04T11:37:00+03:00

2025-02-04T11:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Иран и Россия договорились до марта подписать договор о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара в рамках проекта МТК "Север-Юг", заявил посол Ирана в России Казем Джалали."Вы знаете, что в рамках МТК "Север-Юг" самый главный вопрос - строительство железной дороги участка Решт-Астара. Российский министр транспорта и иранский визави за последние три месяца неоднократно проводили консультации по поводу этого проекта. Они достигли очень хороших договорённостей. Наши министры договорились подписать исполнительный договор о реализации этого проекта до марта месяца текущего года", - сказал посол журналистам.Он выразил надежду, что вскоре после подписания начнутся первые практические шаги по реализации этого проекта.

https://ria.ru/20250119/iran-1994493322.html

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иран, россия, казем джалали, в мире