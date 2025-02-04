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Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве железной дороги - РИА Новости, 04.02.2025
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11:37 04.02.2025 (обновлено: 11:46 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/iran-1997267316.html
Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве железной дороги
Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве железной дороги - РИА Новости, 04.02.2025
Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве железной дороги
Иран и Россия договорились до марта подписать договор о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара в рамках проекта МТК "Север-Юг", заявил посол Ирана РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:37:00+03:00
2025-02-04T11:46:00+03:00
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россия
казем джалали
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Иран и Россия договорились до марта подписать договор о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара в рамках проекта МТК "Север-Юг", заявил посол Ирана в России Казем Джалали."Вы знаете, что в рамках МТК "Север-Юг" самый главный вопрос - строительство железной дороги участка Решт-Астара. Российский министр транспорта и иранский визави за последние три месяца неоднократно проводили консультации по поводу этого проекта. Они достигли очень хороших договорённостей. Наши министры договорились подписать исполнительный договор о реализации этого проекта до марта месяца текущего года", - сказал посол журналистам.Он выразил надежду, что вскоре после подписания начнутся первые практические шаги по реализации этого проекта.
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иран, россия, казем джалали, в мире
Иран, Россия, Казем Джалали, В мире
Иран и Россия планируют подписать договор о строительстве железной дороги

Иран и РФ хотят подписать договор о строительстве железной дороги Решт-Астара

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Иран и Россия договорились до марта подписать договор о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара в рамках проекта МТК "Север-Юг", заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Вы знаете, что в рамках МТК "Север-Юг" самый главный вопрос - строительство железной дороги участка Решт-Астара. Российский министр транспорта и иранский визави за последние три месяца неоднократно проводили консультации по поводу этого проекта. Они достигли очень хороших договорённостей. Наши министры договорились подписать исполнительный договор о реализации этого проекта до марта месяца текущего года", - сказал посол журналистам.
Он выразил надежду, что вскоре после подписания начнутся первые практические шаги по реализации этого проекта.
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