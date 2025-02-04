https://ria.ru/20250204/iordan-1997249466.html

При теракте на Западном берегу Иордана пострадали солдаты ЦАХАЛ

При теракте на Западном берегу Иордана пострадали солдаты ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.02.2025

При теракте на Западном берегу Иордана пострадали солдаты ЦАХАЛ

Семеро солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения разной степени тяжести в результате огнестрельного теракта в районе КПП "Тайсир" на Западном берегу РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:25:00+03:00

2025-02-04T10:25:00+03:00

2025-02-04T10:45:00+03:00

в мире

западный берег реки иордан

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Семеро солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения разной степени тяжести в результате огнестрельного теракта в районе КПП "Тайсир" на Западном берегу реки Иордан, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. "Теракт произошел во вторник утром в районе КПП "Тайсир", к востоку от Джанина (Западный берег – ред.). В результате инцидента пострадали семь солдат: двое находятся в критическом состоянии, двое получили ранения средней степени тяжести и еще трое - с легкими ранениями. Террорист был нейтрализован ответным огнем бойцов ЦАХАЛ", - говорится в сообщении. Телеканал также отмечает, что раненые были эвакуированы в больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Теракт произошел на фоне контртеррористической операции "Железная стена", которую проводят силы ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан. За несколько недель военных действий израильские силы ликвидировали более 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме, и арестовали еще 100 других подозреваемых. Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.

https://ria.ru/20250121/izrail-1994797092.html

западный берег реки иордан

израиль

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в мире, западный берег реки иордан, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году