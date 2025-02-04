При теракте на Западном берегу Иордана пострадали солдаты ЦАХАЛ
При теракте на Западном берегу Иордана пострадали семь солдат ЦАХАЛ
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Семеро солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения разной степени тяжести в результате огнестрельного теракта в районе КПП "Тайсир" на Западном берегу реки Иордан, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
"Теракт произошел во вторник утром в районе КПП "Тайсир", к востоку от Джанина (Западный берег – ред.). В результате инцидента пострадали семь солдат: двое находятся в критическом состоянии, двое получили ранения средней степени тяжести и еще трое - с легкими ранениями. Террорист был нейтрализован ответным огнем бойцов ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
Телеканал также отмечает, что раненые были эвакуированы в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.
Теракт произошел на фоне контртеррористической операции "Железная стена", которую проводят силы ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан. За несколько недель военных действий израильские силы ликвидировали более 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме, и арестовали еще 100 других подозреваемых.
Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.