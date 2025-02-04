https://ria.ru/20250204/indoneziya-1997213586.html

Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь"

Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь" - РИА Новости, 04.02.2025

Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь"

Русский дом в Джакарте (представительство Россотрудничества) провел "Кремлевскую ночь", где представители молодежных организаций и лидеры мнений Индонезии могли РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T02:59:00+03:00

2025-02-04T02:59:00+03:00

2025-02-04T06:17:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 4 фев - РИА Новости. Русский дом в Джакарте (представительство Россотрудничества) провел "Кремлевскую ночь", где представители молодежных организаций и лидеры мнений Индонезии могли познакомить свою аудиторию с культурой России. "Мы уже знаем, что среди молодежи Индонезии популярна Россия, они любят нашу современную музыку и следят за трендами в соцсетях. Особой популярностью также пользуется здесь российский лидер Владимир Владимирович Путин - здесь у него много фанатов среди молодой аудитории. Наша задача - сделать так, чтобы индонезийским молодежным организациям и лидерами мнений было комфортно и интересно рассказывать о России своей аудитории", - рассказал РИА Новости руководитель Русского дома в Индонезии Никита Шиликов. Участники "Кремлевской ночи" посмотрели фильм об истории российского государства, узнали о культуре РФ из интерактивной презентации, а также приняли участие в викторине на знание традиций и обычаев России. Под конец мероприятия на лицах большинства гостей можно было увидеть флаг России и букву Z в цветах триколора - участники активно выбирали его в ходе мастер-класса по фэйс-арту. "Все гости очень хвалили мероприятие "Кремлевская ночь". Мероприятие получилось крайне захватывающим, нескучным и отличалось от всех других", - поделился Сиахрул Кхалдар, основатель индонезийской молодежной организации Zeekend.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индонезия, джакарта, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире