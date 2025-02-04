https://ria.ru/20250204/indoneziya-1997213586.html
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь"
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь" - РИА Новости, 04.02.2025
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь"
Русский дом в Джакарте (представительство Россотрудничества) провел "Кремлевскую ночь", где представители молодежных организаций и лидеры мнений Индонезии могли РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:59:00+03:00
2025-02-04T02:59:00+03:00
2025-02-04T06:17:00+03:00
россия
индонезия
джакарта
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997222244_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_964a69df42b57073f967bbf4e65a5081.jpg
ДЖАКАРТА, 4 фев - РИА Новости. Русский дом в Джакарте (представительство Россотрудничества) провел "Кремлевскую ночь", где представители молодежных организаций и лидеры мнений Индонезии могли познакомить свою аудиторию с культурой России. "Мы уже знаем, что среди молодежи Индонезии популярна Россия, они любят нашу современную музыку и следят за трендами в соцсетях. Особой популярностью также пользуется здесь российский лидер Владимир Владимирович Путин - здесь у него много фанатов среди молодой аудитории. Наша задача - сделать так, чтобы индонезийским молодежным организациям и лидерами мнений было комфортно и интересно рассказывать о России своей аудитории", - рассказал РИА Новости руководитель Русского дома в Индонезии Никита Шиликов. Участники "Кремлевской ночи" посмотрели фильм об истории российского государства, узнали о культуре РФ из интерактивной презентации, а также приняли участие в викторине на знание традиций и обычаев России. Под конец мероприятия на лицах большинства гостей можно было увидеть флаг России и букву Z в цветах триколора - участники активно выбирали его в ходе мастер-класса по фэйс-арту. "Все гости очень хвалили мероприятие "Кремлевская ночь". Мероприятие получилось крайне захватывающим, нескучным и отличалось от всех других", - поделился Сиахрул Кхалдар, основатель индонезийской молодежной организации Zeekend.
https://ria.ru/20250107/briks-1992716568.html
https://ria.ru/20241119/indoneziya-1984514093.html
россия
индонезия
джакарта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997222244_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec43f333742291fae713b9850eced8ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, джакарта, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Россия, Индонезия, Джакарта, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь"
Русский дом в Индонезии провел Кремлевскую ночь для популяризации России