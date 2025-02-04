Рейтинг@Mail.ru
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь" - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 04.02.2025 (обновлено: 06:17 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/indoneziya-1997213586.html
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь"
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь" - РИА Новости, 04.02.2025
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь"
Русский дом в Джакарте (представительство Россотрудничества) провел "Кремлевскую ночь", где представители молодежных организаций и лидеры мнений Индонезии могли РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:59:00+03:00
2025-02-04T06:17:00+03:00
россия
индонезия
джакарта
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997222244_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_964a69df42b57073f967bbf4e65a5081.jpg
ДЖАКАРТА, 4 фев - РИА Новости. Русский дом в Джакарте (представительство Россотрудничества) провел "Кремлевскую ночь", где представители молодежных организаций и лидеры мнений Индонезии могли познакомить свою аудиторию с культурой России. "Мы уже знаем, что среди молодежи Индонезии популярна Россия, они любят нашу современную музыку и следят за трендами в соцсетях. Особой популярностью также пользуется здесь российский лидер Владимир Владимирович Путин - здесь у него много фанатов среди молодой аудитории. Наша задача - сделать так, чтобы индонезийским молодежным организациям и лидерами мнений было комфортно и интересно рассказывать о России своей аудитории", - рассказал РИА Новости руководитель Русского дома в Индонезии Никита Шиликов. Участники "Кремлевской ночи" посмотрели фильм об истории российского государства, узнали о культуре РФ из интерактивной презентации, а также приняли участие в викторине на знание традиций и обычаев России. Под конец мероприятия на лицах большинства гостей можно было увидеть флаг России и букву Z в цветах триколора - участники активно выбирали его в ходе мастер-класса по фэйс-арту. "Все гости очень хвалили мероприятие "Кремлевская ночь". Мероприятие получилось крайне захватывающим, нескучным и отличалось от всех других", - поделился Сиахрул Кхалдар, основатель индонезийской молодежной организации Zeekend.
https://ria.ru/20250107/briks-1992716568.html
https://ria.ru/20241119/indoneziya-1984514093.html
россия
индонезия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997222244_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec43f333742291fae713b9850eced8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, джакарта, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Россия, Индонезия, Джакарта, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь"

Русский дом в Индонезии провел Кремлевскую ночь для популяризации России

© РИА Новости"Кремлевская ночь" в Индонезии
Кремлевская ночь в Индонезии - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости
"Кремлевская ночь" в Индонезии
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 4 фев - РИА Новости. Русский дом в Джакарте (представительство Россотрудничества) провел "Кремлевскую ночь", где представители молодежных организаций и лидеры мнений Индонезии могли познакомить свою аудиторию с культурой России.
"Мы уже знаем, что среди молодежи Индонезии популярна Россия, они любят нашу современную музыку и следят за трендами в соцсетях. Особой популярностью также пользуется здесь российский лидер Владимир Владимирович Путин - здесь у него много фанатов среди молодой аудитории. Наша задача - сделать так, чтобы индонезийским молодежным организациям и лидерами мнений было комфортно и интересно рассказывать о России своей аудитории", - рассказал РИА Новости руководитель Русского дома в Индонезии Никита Шиликов.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС
7 января, 09:22
Участники "Кремлевской ночи" посмотрели фильм об истории российского государства, узнали о культуре РФ из интерактивной презентации, а также приняли участие в викторине на знание традиций и обычаев России. Под конец мероприятия на лицах большинства гостей можно было увидеть флаг России и букву Z в цветах триколора - участники активно выбирали его в ходе мастер-класса по фэйс-арту.
"Все гости очень хвалили мероприятие "Кремлевская ночь". Мероприятие получилось крайне захватывающим, нескучным и отличалось от всех других", - поделился Сиахрул Кхалдар, основатель индонезийской молодежной организации Zeekend.
Вид на Джакарту - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Джакарта готова сотрудничать с Москвой, заявили в Россотрудничестве
19 ноября 2024, 08:00
 
РоссияИндонезияДжакартаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала