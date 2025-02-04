https://ria.ru/20250204/indonezija-1997223416.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 04.02.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе острова Дой в провинции Северное Молукку в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:40:00+03:00
2025-02-04T06:40:00+03:00
2025-02-04T06:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе острова Дой в провинции Северное Молукку в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. "Землетрясение произошло в 04.45 по западно-индонезийскому времени (0.45 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством. По данных сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море, на глубине 105 километров в толще Земли. Вероятность цунами, по оценке агентства, отсутствует. Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся.
https://ria.ru/20250204/zemletryasenie-1997210201.html
https://ria.ru/20250129/bajkal-1996027031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, земля
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Индонезии в районе острова Дой произошло землетрясение магнитудой 6,2